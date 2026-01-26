Блискавка вразила протестувальників у Бразилії, 72 людини постраждали

Щонайменше 72 особи були поранені внаслідок удару блискавки у натовп протестувальників у столиці Бразилії - Бразиліа. Про це повідомляє Daily Star, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що блискавка влучила в район, де зібралися прихильники засудженого експрезидента країни Жаїра Болсонару під час дощу та грози, коли тисячі людей стояли на площі.

Блискавка влучила в групу, яка перебувала в центральній частині столиці, на Монументальному проспекті. Загалом 72 людини отримали допомогу в наметі пожежної служби, що розташований неподалік.

