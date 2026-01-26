Блискавка вразила протестувальників у Бразилії, 72 людини постраждали
Київ • УНН
72 людини отримали поранення внаслідок удару блискавки по натовпу протестувальників у столиці Бразилії. Блискавка влучила в прихильників засудженого експрезидента Жаїра Болсонару.
Щонайменше 72 особи були поранені внаслідок удару блискавки у натовп протестувальників у столиці Бразилії - Бразиліа. Про це повідомляє Daily Star, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що блискавка влучила в район, де зібралися прихильники засудженого експрезидента країни Жаїра Болсонару під час дощу та грози, коли тисячі людей стояли на площі.
Блискавка влучила в групу, яка перебувала в центральній частині столиці, на Монументальному проспекті. Загалом 72 людини отримали допомогу в наметі пожежної служби, що розташований неподалік.
Нагадаємо
У Кривому Розі 26 жовтня через удар блискавки виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, без світла залишився район Інгулець.
Експрезиденту Бразилії Болсонару відмовили у домашньому арешті після виписки з лікарні01.01.26, 16:39 • 4968 переглядiв