25 січня, 18:28 • 10892 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 17980 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 17193 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 16470 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 15715 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 15255 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 14908 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15838 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26815 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45169 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Блискавка вразила протестувальників у Бразилії, 72 людини постраждали

Київ • УНН

 • 4 перегляди

72 людини отримали поранення внаслідок удару блискавки по натовпу протестувальників у столиці Бразилії. Блискавка влучила в прихильників засудженого експрезидента Жаїра Болсонару.

Блискавка вразила протестувальників у Бразилії, 72 людини постраждали

Щонайменше 72 особи були поранені внаслідок удару блискавки у натовп протестувальників у столиці Бразилії - Бразиліа. Про це повідомляє Daily Star, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що блискавка влучила в район, де зібралися прихильники засудженого експрезидента країни Жаїра Болсонару під час дощу та грози, коли тисячі людей стояли на площі.

Блискавка влучила в групу, яка перебувала в центральній частині столиці, на Монументальному проспекті. Загалом 72 людини отримали допомогу в наметі пожежної служби, що розташований неподалік.

Нагадаємо

У Кривому Розі 26 жовтня через удар блискавки виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, без світла залишився район Інгулець.

Експрезиденту Бразилії Болсонару відмовили у домашньому арешті після виписки з лікарні01.01.26, 16:39 • 4968 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії