Молния ударила в протестующих в Бразилии, 72 человека пострадали

$43.170.00
50.520.00
ukenru
25 января, 18:28 • 10902 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 17993 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 17202 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 16477 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 15721 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 15257 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 14908 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15838 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26815 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 45169 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4.2м/с
88%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
СМИ: густой смог из Польши и Чехии накрыл Германию25 января, 17:20 • 3810 просмотра
На центральной площади Тегерана появился мурал с предупреждением о возмездии в случае военного удара США25 января, 18:18 • 4694 просмотра
В ближайшее время Украина получит 200 генераторов: Зеленский встретился с литовскими волонтерами25 января, 18:58 • 4084 просмотра
Выехал на квадроцикле на встречную полосу: ГБР устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб нардеп Саламаха25 января, 19:26 • 5382 просмотра
Вражеский дрон попал в многоэтажку в Днепре на глазах у патрульныхVideo25 января, 19:49 • 7790 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 88801 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 102834 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 110917 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 104551 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 105326 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Гитанас Науседа
Саламаха Орест Игоревич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Литва
Чешская Республика
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 21274 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 21349 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 37787 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 38110 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 51137 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Бильд
Шахед-136

Молния ударила в протестующих в Бразилии, 72 человека пострадали

Киев • УНН

 • 8 просмотра

72 человека получили ранения в результате удара молнии по толпе протестующих в столице Бразилии. Молния попала в сторонников осужденного экс-президента Жаира Болсонару.

Молния ударила в протестующих в Бразилии, 72 человека пострадали

По меньшей мере 72 человека получили ранения в результате удара молнии в толпу протестующих в столице Бразилии - Бразилиа. Об этом сообщает Daily Star, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что молния ударила в район, где собрались сторонники осужденного экс-президента страны Жаира Болсонару во время дождя и грозы, когда тысячи людей стояли на площади.

Молния ударила в группу, которая находилась в центральной части столицы, на Монументальном проспекте. В общей сложности 72 человека получили помощь в палатке пожарной службы, расположенной неподалеку.

Напомним

В Кривом Роге 26 октября из-за удара молнии возникли перебои с электроснабжением. В частности, без света остался район Ингулец.

Экс-президенту Бразилии Болсонару отказали в домашнем аресте после выписки из больницы01.01.26, 16:39 • 4968 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия