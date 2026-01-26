Молния ударила в протестующих в Бразилии, 72 человека пострадали

По меньшей мере 72 человека получили ранения в результате удара молнии в толпу протестующих в столице Бразилии - Бразилиа. Об этом сообщает Daily Star, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что молния ударила в район, где собрались сторонники осужденного экс-президента страны Жаира Болсонару во время дождя и грозы, когда тысячи людей стояли на площади.

Молния ударила в группу, которая находилась в центральной части столицы, на Монументальном проспекте. В общей сложности 72 человека получили помощь в палатке пожарной службы, расположенной неподалеку.

Напомним

В Кривом Роге 26 октября из-за удара молнии возникли перебои с электроснабжением. В частности, без света остался район Ингулец.

