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Bloomberg: доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з лютого

Bloomberg: доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з лютого

Київ • УНН

 • 24163 перегляди

Падіння цін на нафту призвело до зниження доходів Росії від продажу нафти до мінімуму з лютого. Середній чотиритижневий обсяг експорту нафти скоротився до 3,13 млн барелів на день, а вартість експорту впала до $1,44 млрд за тиждень.

Падіння цін на нафту призвело до зниження доходів Росії від продажу нафти до найнижчого рівня з лютого, що підкреслює виклики, з якими стикається Москва на тлі ослаблення світового ринку. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зниження цін повернуло російську нафту марки Urals до позначки в $60 за барель, яку країни "Великої сімки" намагалися запровадити як санкцію за вторгнення в Україну. За даними Argus Media, нафта з російських балтійських портів торгувалася в середньому по $60,12 за барель у п’ятницю.

Середній чотиритижневий обсяг нафти скоротився до 3,13 мільйона барелів на день, що на 30 тисяч барелів на день менше порівняно з попереднім періодом. Щотижневі поставки, які значно більш нестабільні, рухалися у протилежному напрямку, збільшившись приблизно на 40 тисяч барелів на день.

Падіння світових цін змусило кілька країн-членів ОПЕК+, включно з Росією, відкласти до грудня пом'якшення обмежень на видобуток, які планувалися з жовтня. Це означає, що Москва фактично змушена буде скоротити виробництво в жовтні та листопаді, щоб компенсувати перевищення цільового показника ОПЕК+ раніше цього року.

Поставки нафти

За даними відстеження суден і звітів портових агентів, за тиждень до 8 вересня 29 танкерів завантажили 21,99 мільйона барелів російської нафти, що більше, ніж 21,67 мільйона барелів на 29 суднах попереднього тижня. Це означає, що морські щоденні обсяги постачання російської нафти на тиждень до 8 вересня зросли приблизно на 40 тисяч барелів до 3,14 мільйона.

Менш волатильний середній показник за чотири тижні рухався у протилежному напрямку, зменшившись на 30 тисяч барелів на день — до 3,13 мільйона порівняно з 3,16 мільйона попереднього тижня. Окрім одного тижня, коли вони впали нижче 3 мільйонів барелів на день, поставки за цим показником коливаються в межах від 3,13 до 3,25 мільйона барелів на день з початку липня.

Поставки нафти цьогоріч на 45 тисяч барелів на день нижчі за середній показник за весь 2023 рік.

Росія припинила встановлення експортних цілей наприкінці травня, замість цього обмеживши виробництво відповідно до своїх партнерів у групі ОПЕК+. Цільовий обсяг виробництва країни встановлений на рівні 8,978 мільйона барелів на день до кінця листопада, після того, як заплановане пом’якшення деяких скорочень видобутку було відкладено на два місяці.

Вартість експорту

Загальна вартість експорту російської нафти знизилася до $1,44 мільярда за сім днів до 8 вересня, порівняно з $1,52 мільярда за попередній період до 1 вересня. Невелике зростання щотижневих поставок було більш ніж компенсовано падінням цін на основні потоки російської нафти. Це призвело до того, що щотижнева вартість закордонних поставок досягла найнижчого рівня з січня.

Ціни на експорт з балтійських портів знизилися на $6,30 за барель, тоді як поставки з Чорного моря знизилися приблизно на $5,90 за барель. Ціни на ключовий тихоокеанський сорт ESPO знизилися на $2,70 порівняно з попереднім тижнем. Доставлені ціни в Індії також впали на $5,90 за барель, згідно з даними Argus Media.

Середній дохід за чотири тижні впав до найнижчого рівня з лютого — приблизно $1,51 мільярда на тиждень. Середній максимум за чотири тижні в $2,17 мільярда на тиждень був досягнутий у період до 19 червня 2022 року.

У липні Індія стала найбільшим імпортером російської нафти - Reuters 22.08.24, 16:19 • 13120 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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