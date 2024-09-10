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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Bloomberg: доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля

Bloomberg: доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 19:36  •  7717 просмотра

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Падение цен на нефть привело к снижению доходов России от продажи нефти до минимума с февраля. Средний четырехнедельный объем экспорта нефти сократился до 3,13 млн баррелей в день, а стоимость экспорта упала до $1,44 млрд за неделю.

Падение цен на нефть привело к снижению доходов России от продажи нефти до самого низкого уровня с февраля, что подчеркивает вызовы, с которыми сталкивается Москва на фоне ослабления мирового рынка. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Снижение цен вернуло российскую нефть марки Urals к отметке в $60 за баррель, которую страны «Большой семерки» пытались ввести в качестве санкции за вторжение в Украину. По данным Argus Media, нефть из российских балтийских портов торговалась в среднем по $60,12 за баррель в пятницу.

Средний четырёхнедельный объём нефти сократился до 3,13 миллиона баррелей в день, что на 30 тысяч баррелей в день меньше по сравнению с предыдущим периодом. Еженедельные поставки, которые значительно более нестабильны, двигались в противоположном направлении, увеличившись примерно на 40 тысяч баррелей в день.

Падение мировых цен заставило несколько стран-членов ОПЕК+, включая Россию, отложить до декабря смягчение ограничений на добычу, которые планировались с октября. Это означает, что Москва фактически вынуждена будет сократить производство в октябре и ноябре, чтобы компенсировать превышение целевого показателя ОПЕК+ ранее в этом году.

Поставки нефти

По данным отслеживания судов и отчетов портовых агентов, за неделю до 8 сентября 29 танкеров загрузили 21,99 миллиона баррелей российской нефти, что больше, чем 21,67 миллиона баррелей на 29 судах на предыдущей неделе. Это означает, что морские ежедневные объемы поставок российской нефти на неделю до 8 сентября выросли примерно на 40 тысяч баррелей до 3,14 миллиона.

Менее волатильный средний показатель за четыре недели двигался в противоположном направлении, уменьшившись на 30 тысяч баррелей в день - до 3,13 миллиона по сравнению с 3,16 миллиона на предыдущей неделе. Кроме одной недели, когда они упали ниже 3 миллионов баррелей в день, поставки по этому показателю колеблются в пределах от 3,13 до 3,25 миллиона баррелей в день с начала июля.

Поставки нефти в этом году на 45 тысяч баррелей в день ниже среднего показателя за весь 2023 год.

Россия прекратила установление экспортных целей в конце мая, вместо этого ограничив производство в соответствии со своими партнерами по группе ОПЕК+. Целевой объем производства страны установлен на уровне 8,978 миллиона баррелей в день до конца ноября, после того, как запланированное смягчение некоторых сокращений добычи было отложено на два месяца.

Стоимость экспорта

Общая стоимость экспорта российской нефти снизилась до $1,44 миллиарда за семь дней до 8 сентября, по сравнению с $1,52 миллиарда за предыдущий период до 1 сентября. Небольшой рост еженедельных поставок был более чем компенсирован падением цен на основные потоки российской нефти. Это привело к тому, что еженедельная стоимость зарубежных поставок достигла самого низкого уровня с января.

Цены на экспорт из балтийских портов снизились на $6,30 за баррель, тогда как поставки из Черного моря снизились примерно на $5,90 за баррель. Цены на ключевой тихоокеанский сорт ESPO снизились на $2,70 по сравнению с предыдущей неделей. Доставленные цены в Индии также упали на $5,90 за баррель, согласно данным Argus Media.

Средний доход за четыре недели упал до самого низкого уровня с февраля - примерно $1,51 миллиарда в неделю. Средний максимум за четыре недели в $2,17 миллиарда в неделю был достигнут в период до 19 июня 2022 года.

У липні Індія стала найбільшим імпортером російської нафти - Reuters 22 августа 2024, 13:19 • 12817 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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