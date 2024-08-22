В июле Индия стала крупнейшим импортером российской нефти - Reuters

В июле Индия опередила Китай как крупнейший в мире импортер российской нефти, поскольку китайские переработчики покупали меньше сырья. Об этом со ссылкой на данные об индийских поставках от торговых и промышленных источников пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В издании объясняют, что КНР уменьшила объемы закупки из-за снижения прибыли от производства топлива.

Отмечается, что в июле российская нефть составила рекордные 44% от общего импорта Индии в июле, увеличившись до рекордных 2,07 млн баррелей в сутки. Это на 4,2% больше, чем было в июне, и на 12% больше, чем год назад.

Это превышает июльский объем импорта нефти Китая из России, который составлял 1,76 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные китайской таможни.

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Потребность Индии в российской нефти будет расти, если не будет дальнейшего ужесточения санкций - заявил собеседник Reuters в индийской нефтеперерабатывающей компании.

Дополнение

Отмечается, что в прошлом месяце Ирак оставался вторым по величине поставщиком нефти в Индию, после которого располагались Саудовская Аравия и ОАЭ.

Согласно данным, в июле индийские закупки нефти на Ближнем Востоке выросли на 4%, что увеличило долю региона в общем объеме закупок до 40% с 38% в июне.

Напомним,

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что россия прибегает к рискованным схемам импорта нефти из-за санкций. Он призвал международных партнеров Украины усилить ограничения, поскольку москва постепенно адаптируется к санкциям.