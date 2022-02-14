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Bloomberg: адміністрація Байдена вивчає можливість додаткової економічної допомоги Україні

Bloomberg: адміністрація Байдена вивчає можливість додаткової економічної допомоги Україні

Київ • УНН

 • 24196 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Білий дім обговорює можливість надання додаткової економічної допомоги Україні. Про це з посиланням на джерело пише Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

"За словами людини, знайомої із ситуацією, адміністрація Байдена детально вивчає можливість надання додаткової економічної допомоги Україні", - відзначається у повідомленні.

Видання вказує, що у недільному пресрелізі Білого дому про телефонну розмову президента США Джо Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським нічого не йдеться про таку допомогу.

"Окремий чиновник припустив, що Байден не дав жодних конкретних відповідей на запитання Зеленського під час телефонної розмови, - від прохання про допомогу до запрошення приїхати з візитом", - повідомляє видання.

І тут же вказує: "Байден навряд чи поїде до Києва з огляду на те, що США активно радять американцям покинути Україну".

Раніше

13 лютого Байден провів телефонну розмову із Зеленським. Володимир Зеленський запросив Джо Байдена до Києва найближчими днями.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли у п’ятницю Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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