Байден провів телефонну розмову із Зеленським. Білий дім розкрив деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський у неділю провели телефонну розмову, пише УНН з посиланням на заяву Білого Дому.
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"Президент Джозеф р. Байден-молодший сьогодні розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден підтвердив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками і партнерами дадуть відповідь швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України", - сказано в заяві.
Зазначається, що під час розмови два президенти погодилися з важливістю продовження "дипломатії і стримування у відповідь на нарощування Росією військової потужності біля кордонів України".
Що було раніше
Раніше сьогодні прес-секретар Президента Українианонсувавтелефонні переговори Зеленського і Байдена.
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.