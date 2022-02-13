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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Байден провів телефонну розмову із Зеленським. Білий дім розкрив деталі

Байден провів телефонну розмову із Зеленським. Білий дім розкрив деталі

Київ • УНН

 • 43902 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський у неділю провели телефонну розмову, пише УНН з посиланням на заяву Білого Дому.

Цитата

"Президент Джозеф р. Байден-молодший сьогодні розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден підтвердив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками і партнерами дадуть відповідь швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України", - сказано в заяві.

Зазначається, що під час розмови два президенти погодилися з важливістю продовження "дипломатії і стримування у відповідь на нарощування Росією військової потужності біля кордонів України".

Що було раніше

Раніше сьогодні прес-секретар Президента Українианонсувавтелефонні переговори Зеленського і Байдена.

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.

Українські Національні Новини

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