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15 марта, 19:03 • 100525 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129525 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116353 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110492 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100975 просмотра

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15 марта, 11:23 • 97794 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85348 просмотра

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Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Белый дом раскрыл детали

Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Белый дом раскрыл детали

Киев • УНН

 • 43894 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент США Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский в воскресение провели телефонный разговор, пишет УНН со ссылкой на заявление Белого Дома.

Цитата

«Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины», - сказано в заявлении.

Отмечается, что во время разговора два президента согласились с важностью продолжения «дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины».

Что было ранее

Ранее сегодня пресс-секретарь Президента Украины анонсировал телефонные переговоры Зеленского и Байдена.

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

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