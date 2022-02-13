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Володимир Зеленський запросив Джо Байдена до Києва

Володимир Зеленський запросив Джо Байдена до Києва

Київ • УНН

 • 51781 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський, під час телефонної розмови у неділю, запросив президента США Джо Байдена до Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на представництво Президента України.

Деталі

Сьогодні, 13 лютого, завершилася телефонна розмова лідерів України та Америки. Під час розмови президенти обговорили низку питань стосовно безпеки України та вплив російської агресії.

Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена до Києва, аби обговорити питання безпеки в Україні.

Цитата

“Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації”, — сказав Зеленський.

Додамо

Як повідомляє CNN, чиновник, який був поінформований про розмову, розповів, що Зеленський використав недільний дзвінок, щоб запропонувати “конкретні ідеї для зменшення російської загрози Україні”.

За словами чиновника, це включало поновлені заклики до Вашингтона надати більшу військову підтримку Україні, а також наголосив на необхідності значного фінансового пакету для України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не може бути безпеки у Європі без безпеки України: розмова Зеленського та Байдена.

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