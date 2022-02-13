Володимир Зеленський запросив Джо Байдена до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський, під час телефонної розмови у неділю, запросив президента США Джо Байдена до Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на представництво Президента України.
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Сьогодні, 13 лютого, завершилася телефонна розмова лідерів України та Америки. Під час розмови президенти обговорили низку питань стосовно безпеки України та вплив російської агресії.
Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена до Києва, аби обговорити питання безпеки в Україні.
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“Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації”, — сказав Зеленський.
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Як повідомляє CNN, чиновник, який був поінформований про розмову, розповів, що Зеленський використав недільний дзвінок, щоб запропонувати “конкретні ідеї для зменшення російської загрози Україні”.
За словами чиновника, це включало поновлені заклики до Вашингтона надати більшу військову підтримку Україні, а також наголосив на необхідності значного фінансового пакету для України.
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