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Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена в Киев

Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена в Киев

Киев • УНН

 • 51771 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, во время телефонного разговора в воскресенье, пригласил президента США Джо Байдена в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представительство Президента Украины.

Детали

Сегодня, 13 февраля, завершился телефонный разговор лидеров Украины и Америки. Во время разговора президенты обсудили ряд вопросов относительно безопасности Украины и влияние российской агрессии.

Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена в Киев, чтобы обсудить вопросы безопасности в Украине.

Цитата

“Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и способствовать деэскалации”, — сказал Зеленский.

Добавим

Как сообщает CNN, чиновник, который был проинформирован о разговоре, рассказал, что Зеленский использовал воскресный звонок, чтобы предложить “конкретные идеи для уменьшения российской угрозы Украине”.

По словам чиновника, это включало возобновленные призывы к Вашингтону оказать большую военную поддержку Украине, а также отметил необходимость значительного финансового пакета для Украины.

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