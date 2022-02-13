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Не може бути безпеки у Європі без безпеки України: розмова Зеленського та Байдена

Не може бути безпеки у Європі без безпеки України: розмова Зеленського та Байдена

Київ • УНН

 • 21880 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, де обговорили безпеку в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на представництво Президента України.

Деталі

Сьогодні, 13 лютого, завершилася чергова телефонна розмова лідерів України та Америки. Під час розмови президенти обговорили низку питань стосовно безпеки України та вплив російської агресії. Зеленський подякував Джозефу Байдену за непохитну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки нашій країні.

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«Ми готові обговорювати їх у різних форматах», – зазначив Володимир Зеленський, акцентувавши, що не може бути безпеки у Європі без безпеки України.

Глава держави наголосив, що українська сторона розуміє всі поточні ризики, готова до будь-якого розвитку ситуації.

«Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави – Харків і Львів, Дніпро й Одеса – у безпеці та під надійним захистом», – наголосила українська сторона.

Володимир Зеленський відзначив важливість зусиль Сполучених Штатів у консолідації міжнародної підтримки України. Глава Української держави високо оцінив активну взаємодію зі США у сфері безпеки й оборони, яка сприяє посиленню спроможностей Збройних Сил України.

«Поки ми не є членом НАТО. Тому лише сильна українська армія є запорукою безпеки нашої держави», – наголосив Президент.

Також лідери обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.

Під час розмови також йшлося про питання підвищення фінансової та енергетичної стійкості України на тлі поточних викликів.

Як повідомляє CNN, чиновник, який був поінформований про розмову, розповів, що Зеленський використав недільний дзвінок, щоб запропонувати «конкретні ідеї для зменшення російської загрози Україні».

За словами чиновника, це включало поновлені заклики до Вашингтона надати більшу військову підтримку Україні, а також наголосив на необхідності значного фінансового пакету для України.

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