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Блокада на кордоні з Польщею: у чергах близько 2500 вантажівок

Київ • УНН

 • 23466 перегляди

Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною, через що станом на ранок у черзі стоять близько 2500 вантажівок.

Блокада на кордоні з Польщею: у чергах близько 2500 вантажівок

Польські фермери продовжують блокаду перед шістьма пунктами пропуску на кордоні з Україною. У чергах на кордоні на сьогоднішній ранок перебувають близько 2500 вантажівок, найбільше - навпроти ПП "Краківець" та "Ягодин", повідомив в ефірі "Суспільне. Студія" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.

Ситуація кардинально не змінилася, як і раніше, це 6 напрямків, де блокують або ускладнюють рух для вантажних транспортних засобів польські фермери. Сукупно на ранок сьогодні на всіх цих 6 напрямках на території Польщі у чергах перебуває десб 2500 вантажівок. Найбільше - навпроти ПП "Краківець" та "Ягодин"

- сказав Демченко.

Деталі

За його словами, польські страйкарі зовсім не пропускають вантажівки в обидва боки через пункт пропуску "Шегині". А через ПП "Ягодин" пропускають лише ті вантажівки, які слідують в бік України.

"Через ці дії, які вчиняють польські фермери, маємо суттєве зниження кількості перетину кордону вантажівками. Якщо говорити про напрямок ПП "Ягодин" - це такий найбільший інфраструктурний напрямок, де за добу кордон може перетинати і 1200, і 1400 вантажівок в обидві боки, то за минулу добу близько 70 вантажівок перетнули кордон в бік України і жодна - в бік Польщі. Суттєве зниження і по іншим напрямкам, і, зокрема, останні кілька днів це нульові показники по напрямку ПП "Шегині", - зазначив Андрій Демченко.

Речник ДПСУ додав, що через блокування шести пунктів пропуску на польсько-українському кордоні зросли черги на інших ПП на західному кордоні.

"Водії та перевізники шукають інші напрямки, де вони можуть перетнути кордон, і ми бачимо за останній час збільшення черг і на території Словаччини, і на території Угорщини і на території Румунії", - вказав він.

Польща неофіційно веде переговори з ЄС щодо поблажок для фермерів04.03.24, 06:53 • 56837 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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