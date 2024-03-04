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Блокада на границе с Польшей: в очередях около 2500 грузовиков

Блокада на границе с Польшей: в очередях около 2500 грузовиков

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 09:58  •  7300 просмотра

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Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего по состоянию на утро в очереди стоят около 2500 грузовиков.

Польские фермеры продолжают блокаду перед шестью пунктами пропуска на границе с Украиной. В очередях на границе на сегодняшнее утро находятся около 2500 грузовиков, больше всего - напротив ПП "Краковец" и "Ягодин", сообщил в эфире "Суспільне. Студія" спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

Ситуация кардинально не изменилась, как и раньше, это 6 направлений, где блокируют или затрудняют движение для грузовых транспортных средств польские фермеры. Совокупно на утро сегодня на всех этих 6 направлениях на территории Польши в очередях находится около 2500 грузовиков. Больше всего - напротив ПП "Краковец" и "Ягодин"

- сказал Демченко.

Детали

По его словам, польские забастовщики совсем не пропускают грузовики в обе стороны через пункт пропуска "Шегини". А через ПП "Ягодин" пропускают только те грузовики, которые следуют в сторону Украины.

"Из-за этих действий, которые совершают польские фермеры, имеем существенное снижение количества пересечения границы грузовиками. Если говорить о направлении ПП "Ягодин" - это такое крупнейшее инфраструктурное направление, где за сутки границу может пересекать и 1200, и 1400 грузовиков в обе стороны, то за минувшие сутки около 70 грузовиков пересекли границу в сторону Украины и ни один - в сторону Польши. Существенное снижение и по другим направлениям, и, в частности, последние несколько дней это нулевые показатели по направлению ПП "Шегини", - отметил Андрей Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что из-за блокирования шести пунктов пропуска на польско-украинской границе выросли очереди на других ПП на западной границе.

"Водители и перевозчики ищут другие направления, где они могут пересечь границу, и мы видим за последнее время увеличение очередей и на территории Словакии, и на территории Венгрии и на территории Румынии", - указал он.

Польша неофициально ведет переговоры с ЕС относительно поблажек для фермеров4 марта 2024, 04:53 • 25231 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
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Блокада на кордоні з Польщею: у чергах близько 2500 вантажівок
Blockade on the border with Poland: about 2500 trucks in queues
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Блокада на границе с Польшей: в очередях около 2500 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего по состоянию на утро в очереди стоят около 2500 грузовиков.

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