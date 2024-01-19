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Блокада на кордоні: у румунському пункті пропуску "Порубне" в черзі близько 400 вантажівок

Блокада на кордоні: у румунському пункті пропуску "Порубне" в черзі близько 400 вантажівок

Київ • УНН

 • 30323 перегляди

Румунські фермери блокують три пункти перетину кордону з Україною, включаючи Порубне, Красноїльськ та Дякове. Блокадою кордону фермери намагаються змусити уряд прийняти рішення про субсидії та компенсацію збитків, які вони пов'язують з українським імпортом.

На території Румунії у черзі на пункті пропуску "Порубне" в бік України перебуває близько 400 вантажівок. Загалом румунські фермери продовжують блокування трьох пунктів пропуску. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Він розповів, що на даний момент на кордоні України та Румунії блокуються три напрямки. Це напрямок пункту пропуску "Порубне", який блокується з 15 січня, також заблокований ПП "Красноїльськ", а від вчора заблокований третій напрямок – це ПП "Дякове".

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За його словами, у напрямку пункту пропуску "Красноїльськ" можуть перетинати кордон тільки вантажівки, які слідують порожніми, а на двох інших - ті, які перевозять вантажі.

Демченко відмітив, що через ускладненість руху значно впав вантажопотік. Проте, зі вчорашнього дня румунська сторона почала пропускати в бік України вантажівки на ПП "Порубне".

Черга на території Румунії в бік України у напрямку пункту пропуску "Порубне" становить десь 400 вантажних транспортних засобів. Але якщо забезпечуватиметься хоча б та інтенсивність, яка є на даний момент в бік України, то звісно водіям не доведеться довгий час перебувати в чергах

- сказав Демченко.

Нагадаємо

Румунські фермери висунули уряду 13 вимог, серед яких дотації та компенсація збитків фермерам, які зазнали збитків від імпорту з України, а також відновлення митних зборів на товари українського походження. Для досягнення своїїх вимог вони перекрили кордон. В понеділок уряд погодився задовольнити деякі з вимог. Уряд зобов'язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити. Крім того, уряд прийняв запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Але обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо решти вимог.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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