Блокада на кордоні: у румунському пункті пропуску "Порубне" в черзі близько 400 вантажівок

На території Румунії у черзі на пункті пропуску "Порубне" в бік України перебуває близько 400 вантажівок. Загалом румунські фермери продовжують блокування трьох пунктів пропуску. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Він розповів, що на даний момент на кордоні України та Румунії блокуються три напрямки. Це напрямок пункту пропуску "Порубне", який блокується з 15 січня, також заблокований ПП "Красноїльськ", а від вчора заблокований третій напрямок – це ПП "Дякове".

Посол України та заступник міністра інфраструктури Польщі обговорили розблокування кордону

За його словами, у напрямку пункту пропуску "Красноїльськ" можуть перетинати кордон тільки вантажівки, які слідують порожніми, а на двох інших - ті, які перевозять вантажі.

Демченко відмітив, що через ускладненість руху значно впав вантажопотік. Проте, зі вчорашнього дня румунська сторона почала пропускати в бік України вантажівки на ПП "Порубне".

Черга на території Румунії в бік України у напрямку пункту пропуску "Порубне" становить десь 400 вантажних транспортних засобів. Але якщо забезпечуватиметься хоча б та інтенсивність, яка є на даний момент в бік України, то звісно водіям не доведеться довгий час перебувати в чергах - сказав Демченко.

Нагадаємо

Румунські фермери висунули уряду 13 вимог, серед яких дотації та компенсація збитків фермерам, які зазнали збитків від імпорту з України, а також відновлення митних зборів на товари українського походження. Для досягнення своїїх вимог вони перекрили кордон. В понеділок уряд погодився задовольнити деякі з вимог. Уряд зобов'язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити. Крім того, уряд прийняв запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Але обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо решти вимог.

Румунські фермери, які блокують кордон з Україною, мають переважно внутрішні вимоги до свого уряду - Сольський