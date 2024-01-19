Блокада на границе: в румынском пункте пропуска "Порубное" в очереди около 400 грузовиков

На территории Румынии в очереди на пункте пропуска "Порубное" в сторону Украины находится около 400 грузовиков. В общем румынские фермеры продолжают блокирование трех пунктов пропуска. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Он рассказал, что на данный момент на границе Украины и Румынии блокируются три направления. Это направление пункта пропуска "Порубное", который блокируется с 15 января, также заблокирован ПП "Красноильск", а со вчерашнего дня заблокировано третье направление - это ПП "Дьяково".

Посол Украины и заместитель министра инфраструктуры Польши обсудили разблокирование границы

По его словам, в направлении пункта пропуска "Красноильск" могут пересекать границу только грузовики, которые следуют пустыми, а на двух других - те, которые перевозят грузы.

Демченко отметил, что из-за затрудненности движения значительно упал грузопоток. Однако, со вчерашнего дня румынская сторона начала пропускать в сторону Украины грузовики на ПП "Порубное".

Очередь на территории Румынии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Порубное" составляет около 400 грузовых транспортных средств. Но если будет обеспечиваться хотя бы та интенсивность, которая есть на данный момент в сторону Украины, то конечно водителям не придется долгое время находиться в очередях - сказал Демченко.

Напомним,

Румынские фермеры выдвинули правительству 13 требований, среди которых дотации и компенсация убытков фермерам, которые понесли убытки от импорта из Украины, а также восстановление таможенных пошлин на товары украинского происхождения. Для достижения своих требований они перекрыли границу. В понедельник правительство согласилось удовлетворить некоторые из требований. Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положение о субсидированных процентных кредитах. Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию убытков, вызванных импортом из Украины. Но обсуждения будут продолжаться и дальше, чтобы найти компромисс по остальным требованиям.

Румынские фермеры, блокирующие границу с Украиной, имеют преимущественно внутренние требования к своему правительству - Сольский