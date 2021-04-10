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Біомедичний експерт: вакцини проти COVID-19 можуть бути ефективні протягом 2 років

Біомедичний експерт: вакцини проти COVID-19 можуть бути ефективні протягом 2 років

Київ • УНН

 • 18590 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міхаела Лініал, професор молекулярної біології Єврейського університету в Єрусалимі, що вивчає коронавірус, заявила, що поствакцинальний імунітет до COVID-19 може тривати два і більше роки, пише Israel Hayom, передає УНН.

Деталі

Так, вакцини проти коронавірусу можуть бути ефективні протягом двох і більше років, вважає ізраїльський біомедичний експерт Міхаела Лініал.

Вона заявила, що звіти, що пророкують шестимісячний імунітет, "помилкові і марно наробили багато шуму".

"Вони передбачили зменшення кількості антитіл з часом, але насправді це зниження було помічено тільки у двох з 2000 осіб. Сьогодні здається, що не буде необхідності у вакцинації знову через шість місяців або рік, або навіть через два роки", - розповіла вона.

Доповнення

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна чекає на постачання близько 32 мільйонів доз вакцин від COVID-19 різних виробників. Перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці. До того ж Україна очікує поставку ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. Усі вакцини будуть поставлені поступово окремими партіями протягом 2021 року.

Таким чином у МОЗ планують вакцинувати від COVID-19 до кінця 2021 року переважну більшість дорослого населення - до 25 мільйонів людей.

Вакцинація в Україні

Вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Крім того 25 березня в Україну з Китаю прибула перша партія з замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку. Сьогодні, 10 квітня, закінчується термін її перевірки і з дня на день вакцина CoronaVac надійде мобільним бригадам для проведення щеплень.

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