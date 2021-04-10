Биомедицинский эксперт: вакцины против COVID-19 могут быть эффективны в течение 2 лет

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 67263 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 140959 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 144430 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 210789 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 248794 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 144838 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 135649 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 222276 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125751 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185049 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 151005 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 121013 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 123235 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 134379 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 100725 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 248857 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 222317 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 379366 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 345846 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 329808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 100807 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 134461 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 121096 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 210907 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 151562 просмотра
Актуальное
Биомедицинский эксперт: вакцины против COVID-19 могут быть эффективны в течение 2 лет

Биомедицинский эксперт: вакцины против COVID-19 могут быть эффективны в течение 2 лет

Киев  •  УНН

 • 18583 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Михаела Линиал, профессор молекулярной биологии Еврейского университета в Иерусалиме, изучающая коронавирус, заявила, что поствакцинальный иммунитет к COVID-19 может длиться два и больше лет, пишет Israel Hayom, передает УНН.

Детали

Так, вакцины против коронавируса могут быть эффективны в течение двух и более лет, считает израильский биомедицинский эксперт Михаела Линиал.

Она заявила, что отчеты, предсказывающие шестимесячный иммунитет, “ошибочны и напрасно наделали много шума”.

“Они предсказали уменьшение количества антител со временем, но на самом деле это снижение было замечено только у двух из 2000 человек. Сегодня кажется, что не будет необходимости в вакцинации снова через шесть месяцев или год, или даже через два года”, — рассказала она.

Дополнение

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина ожидает поставок около 32 миллионов доз вакцин от COVID-19 разных производителей. Первые партии из 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. К тому же Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. Все вакцины будут поставлены постепенно отдельными партиями на протяжении 2021 года.

Таким образом в МОЗ планируют вакцинировать от COVID-19 до конца 2021 года подавляющее большинство взрослого населения — до 25 миллионов людей.

Вакцинация в Украине

Вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Кроме того 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста. Сегодня, 10 апреля, заканчивается срок ее проверки и со дня на день вакцина CoronaVac поступит мобильным бригадам для проведения прививок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19ЗдоровьеНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы