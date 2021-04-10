Биомедицинский эксперт: вакцины против COVID-19 могут быть эффективны в течение 2 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Михаела Линиал, профессор молекулярной биологии Еврейского университета в Иерусалиме, изучающая коронавирус, заявила, что поствакцинальный иммунитет к COVID-19 может длиться два и больше лет, пишет Israel Hayom, передает УНН.
Детали
Так, вакцины против коронавируса могут быть эффективны в течение двух и более лет, считает израильский биомедицинский эксперт Михаела Линиал.
Она заявила, что отчеты, предсказывающие шестимесячный иммунитет, “ошибочны и напрасно наделали много шума”.
“Они предсказали уменьшение количества антител со временем, но на самом деле это снижение было замечено только у двух из 2000 человек. Сегодня кажется, что не будет необходимости в вакцинации снова через шесть месяцев или год, или даже через два года”, — рассказала она.
Дополнение
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина ожидает поставок около 32 миллионов доз вакцин от COVID-19 разных производителей. Первые партии из 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. К тому же Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. Все вакцины будут поставлены постепенно отдельными партиями на протяжении 2021 года.
Таким образом в МОЗ планируют вакцинировать от COVID-19 до конца 2021 года подавляющее большинство взрослого населения — до 25 миллионов людей.
Вакцинация в Украине
Вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Кроме того 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста. Сегодня, 10 апреля, заканчивается срок ее проверки и со дня на день вакцина CoronaVac поступит мобильным бригадам для проведения прививок.