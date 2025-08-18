Білий дім додав останні штрихи до візиту Зеленського
Київ • УНН
Білий дім завершує підготовку до візиту Президента Володимира Зеленського. Встановлено український та американський прапори, військова почесна варта зайняла позиції.
Білий дім додав останні штрихи до візиту Президента Володимира Зеленського, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Великий український прапор розміщено з одного боку входу до Західного крила. Американський прапор - з іншого.
Військова почесна варта також зайняла позиції, її військовослужбовці у формі вишикувалися вздовж під'їзної дороги.
