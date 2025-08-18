Білий дім додав останні штрихи до візиту Зеленського

Білий дім додав останні штрихи до візиту Президента Володимира Зеленського, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Великий український прапор розміщено з одного боку входу до Західного крила. Американський прапор - з іншого.

Військова почесна варта також зайняла позиції, її військовослужбовці у формі вишикувалися вздовж під'їзної дороги.

