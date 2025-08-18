Белый дом добавил последние штрихи к визиту Зеленского

Белый дом добавил последние штрихи к визиту Президента Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Большой украинский флаг размещен с одной стороны входа в Западное крыло. Американский флаг - с другой.

Военный почетный караул также занял позиции, его военнослужащие в форме выстроились вдоль подъездной дороги.

