Белый дом добавил последние штрихи к визиту Зеленского
Киев • УНН
Белый дом завершает подготовку к визиту Президента Владимира Зеленского. Установлены украинский и американский флаги, военный почетный караул занял позиции.
Белый дом добавил последние штрихи к визиту Президента Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Большой украинский флаг размещен с одной стороны входа в Западное крыло. Американский флаг - с другой.
Военный почетный караул также занял позиции, его военнослужащие в форме выстроились вдоль подъездной дороги.
Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, затем - еще час с лидерами Европы: Белый дом обнародовал график18.08.25, 12:55 • 4426 просмотров