16:00 • 10275 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
14:06 • 17970 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
13:21 • 16107 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
12:56 • 21796 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:10 • 15945 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 23102 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 31710 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42318 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 57922 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 34828 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 23626 перегляди
Внаслідок ударів по Одесі пошкоджена енергетична та цивільна інфраструктура11 жовтня, 09:32 • 5794 перегляди
Сирський розповів про ситуацію на фронті: що відомо11 жовтня, 10:08 • 10195 перегляди
Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП12:22 • 14183 перегляди
Тіло жінки виявили біля сміттєвих контейнерів на столичній Оболоні15:37 • 4070 перегляди
Бєлгородщина у рф під ударом: імовірно, знову атаковано ТЕЦ "Луч"

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

У Бєлгородській області зафіксовано падіння уламків збитих ракет, що спричинило пошкодження комерційного об'єкта, автомобілів та приватного будинку. Місцеві канали повідомляють про можливу повторну атаку на ТЕЦ "Луч", підтверджуючи інформацію про удари по ТЕЦ у Бєлгороді.

Бєлгородщина у рф під ударом: імовірно, знову атаковано ТЕЦ "Луч"

Бєлгородська область рф під ударом. Місцеві канали пишуть, що можливо знову атакували ТЕЦ "Луч", передає УНН.

Деталі

Губернатор Бєлгородської області повідомив, що через падіння уламків збитих ракет у місті "загорілося сміття".

"У комерційному об'єкті вибиті вікна, посічені покрівля та фасад. Пошкоджено дві машини. У селі Таврове Білгородського району посічено кузов легкового автомобіля, у селищі Дубове у приватному будинку пробито покрівлю", — йдеться у повідомленні. Постраждалих, за його словами, немає.

Проте місцеві канали пишуть, що можливо знову атакували ТЕЦ "Луч". 

Додамо

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, посилаючись на пости росіян, також повідомив про удари по ТЕЦ у Бєлгороді.

В Бєлгороді страждає від ударів ТЕЦ, пишуть росіяни. Все через путіна 

- написав Коваленко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має відповісти на обстріли енергетики з боку росії. Він зазначив, що ворог накопичував сили і чекав на відповідні погодні умови для атаки.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна