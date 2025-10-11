Бєлгородщина у рф під ударом: імовірно, знову атаковано ТЕЦ "Луч"
Київ • УНН
У Бєлгородській області зафіксовано падіння уламків збитих ракет, що спричинило пошкодження комерційного об'єкта, автомобілів та приватного будинку. Місцеві канали повідомляють про можливу повторну атаку на ТЕЦ "Луч", підтверджуючи інформацію про удари по ТЕЦ у Бєлгороді.
Бєлгородська область рф під ударом. Місцеві канали пишуть, що можливо знову атакували ТЕЦ "Луч", передає УНН.
Деталі
Губернатор Бєлгородської області повідомив, що через падіння уламків збитих ракет у місті "загорілося сміття".
"У комерційному об'єкті вибиті вікна, посічені покрівля та фасад. Пошкоджено дві машини. У селі Таврове Білгородського району посічено кузов легкового автомобіля, у селищі Дубове у приватному будинку пробито покрівлю", — йдеться у повідомленні. Постраждалих, за його словами, немає.
Проте місцеві канали пишуть, що можливо знову атакували ТЕЦ "Луч".
Додамо
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, посилаючись на пости росіян, також повідомив про удари по ТЕЦ у Бєлгороді.
В Бєлгороді страждає від ударів ТЕЦ, пишуть росіяни. Все через путіна
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має відповісти на обстріли енергетики з боку росії. Він зазначив, що ворог накопичував сили і чекав на відповідні погодні умови для атаки.