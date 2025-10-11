Белгородщина в рф под ударом: предположительно, снова атакована ТЭЦ "Луч"
Киев • УНН
В Белгородской области зафиксировано падение обломков сбитых ракет, что привело к повреждению коммерческого объекта, автомобилей и частного дома. Местные каналы сообщают о возможной повторной атаке на ТЭЦ "Луч", подтверждая информацию об ударах по ТЭЦ в Белгороде.
Белгородская область рф под ударом. Местные каналы пишут, что, возможно, снова атаковали ТЭЦ "Луч", передает УНН.
Детали
Губернатор Белгородской области сообщил, что из-за падения обломков сбитых ракет в городе "загорелся мусор".
"В коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубовое в частном доме пробита кровля", — говорится в сообщении. Пострадавших, по его словам, нет.
Однако местные каналы пишут, что, возможно, снова атаковали ТЭЦ "Луч".
Добавим
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, ссылаясь на посты россиян, также сообщил об ударах по ТЭЦ в Белгороде.
В Белгороде страдает от ударов ТЭЦ, пишут россияне. Все из-за путина
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна ответить на обстрелы энергетики со стороны россии. Он отметил, что враг накапливал силы и ждал соответствующих погодных условий для атаки.