Без дощів, але з туманами: погода на 7 листопада 2025
Київ • УНН
7 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Вранці у деяких регіонах можливі тумани, температура повітря становитиме 8-13° тепла, на півдні до 16°.
У п'ятницю, 7 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, територія України перебуватиме під впливом поля високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується.
Вранці у північних, східних областях, Вінницькій області та в Карпатах можуть виникати тумани.
Вітер буде змінних напрямків, його швидкість складе 3-8 м/с.
Температурний фон залишатиметься майже незмінним, адже країну покриває помірно-тепла повітряна маса. Вдень температура коливатиметься від 8 до 13° тепла. На півдні країни трохи тепліше: вдень 11-16°. В Карпатах вдень очікується 3-8° тепла.
У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 8-13° тепла; у Києві вдень близько 10°.
