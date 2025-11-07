Всесвітній день відповідального туризму та Міжнародний день медичної фізики: що ще відзначають 7 листопада

ukenru
03:41 • 5540 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
00:03 • 12060 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 20067 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 49634 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 52715 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 36333 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 33083 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 59360 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 36917 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 39335 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Зеленський доручив РНБО готувати рішення проти осіб з українським громадянством, які обрали рф6 листопада, 18:35 • 8718 перегляди
Зеленський нагородив військових за евакуацію бійця, що 33 дні був в оточенні ворога6 листопада, 19:27 • 5240 перегляди
У Вірджинії вчителька, в яку стріляла 6-річна дитина, отримала 10 мільйонів доларів компенсації6 листопада, 19:32 • 4340 перегляди
Посол України відреагував на зняття українського прапора з парламенту Чехії6 листопада, 21:46 • 4688 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці03:02 • 3130 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 49634 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 29449 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 36376 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 37771 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 59360 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Антоніу Гутерреш
Джон Гілі
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Франція
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 29809 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 30768 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 32616 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 48636 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 52561 перегляди
Всесвітній день відповідального туризму та Міжнародний день медичної фізики: що ще відзначають 7 листопада

Київ • УНН

 • 530 перегляди

7 листопада відзначають Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний день медичної фізики, Міжнародний день вина Мерло, Міжнародний день африканського письменника та Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів. Цьогоріч Міжнародний день медичної фізики святкує 60-річчя галузі.

Всесвітній день відповідального туризму та Міжнародний день медичної фізики: що ще відзначають 7 листопада

Сьогодні, 7 листопада, відзначається Всесвітній день відповідального туризму та Міжнародний день медичної фізики. Окрім того, це особливий день для поціновувачів вина Мерло, пише УНН.

Всесвітній день відповідального туризму

Це день має своє ключове правило – потрібно ставитись до інших так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе. Для цього відвідувачі повинні належним чином комунікувати з місцевими мешканцями. Все більше туристів ставлять собі за мету зрозуміти культуру місцевих жителів. Адже місце, яке вони бажають відвідати, є для інших домом.

Міжнародний день медичної фізики

Цей день є даниною поваги значному внеску медичних фізиків в охорону здоров’я. У 2023 році Міжнародний день медичної фізики відзначає особливу віху, святкуючи 60-річчя галузі з темою "60-річчя: Стоячи на плечах гігантів".

Meta звинувачують у незаконному завантаженні порно для навчання ШІ, але компанія Цукерберга заперечує 04.11.25, 09:41 • 6334 перегляди

Міжнародний день вина Мерло

Даний напій виготовляється з однойменного сорту винограду, який є другим за популярністю після Каберне Совіньйон. Винороби цінують Мерло за його невибагливість, стійкість до більшості хвороб та ранній термін дозрівання. Сукупність цих факторів дає можливість вирощувати його не тільки у Франції та Італії, але й на австралійському та американському континенті.

Міжнародний день африканського письменника

Його святкування було ініційоване у 1992 році панафриканською Асоціацією письменників. Метою цього дня є поширення унікальної літератури Африки на інших континентах. Завдяки їй читачі в усьому світі можуть знайомитися з дивовижними автентичними культурами корінних народів більше ніж 54 країн материка. Зараз африканські письменники часто нагороджуються престижними преміями, а четверо з них вже стали нобелівськими лауреатами.

Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів

Щорічно у першу п’ятницю листопада проводиться День доброзичливого ставлення до юристів. Цей день засновано у 2001 році з ініціативи Асоціації громадського іміджу американських юристів. Це гарна можливість для юристів "повернути" любов людям за допомогою спеціальної ініціативи: години суспільних робіт чи пожертви, яка еквівалентна вартості однієї робочої години, в благодійну організацію.

Нідерланди збираються повернути Єгипту викрадену скульптуру епохи фараонів03.11.25, 12:47 • 4404 перегляди

Павло Зінченко

СуспільствоНовини Світу
благодійність
Африка
Франція
Італія