Всесвітній день відповідального туризму та Міжнародний день медичної фізики: що ще відзначають 7 листопада

Сьогодні, 7 листопада, відзначається Всесвітній день відповідального туризму та Міжнародний день медичної фізики. Окрім того, це особливий день для поціновувачів вина Мерло, пише УНН.

Всесвітній день відповідального туризму

Це день має своє ключове правило – потрібно ставитись до інших так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе. Для цього відвідувачі повинні належним чином комунікувати з місцевими мешканцями. Все більше туристів ставлять собі за мету зрозуміти культуру місцевих жителів. Адже місце, яке вони бажають відвідати, є для інших домом.

Міжнародний день медичної фізики

Цей день є даниною поваги значному внеску медичних фізиків в охорону здоров’я. У 2023 році Міжнародний день медичної фізики відзначає особливу віху, святкуючи 60-річчя галузі з темою "60-річчя: Стоячи на плечах гігантів".

Міжнародний день вина Мерло

Даний напій виготовляється з однойменного сорту винограду, який є другим за популярністю після Каберне Совіньйон. Винороби цінують Мерло за його невибагливість, стійкість до більшості хвороб та ранній термін дозрівання. Сукупність цих факторів дає можливість вирощувати його не тільки у Франції та Італії, але й на австралійському та американському континенті.

Міжнародний день африканського письменника

Його святкування було ініційоване у 1992 році панафриканською Асоціацією письменників. Метою цього дня є поширення унікальної літератури Африки на інших континентах. Завдяки їй читачі в усьому світі можуть знайомитися з дивовижними автентичними культурами корінних народів більше ніж 54 країн материка. Зараз африканські письменники часто нагороджуються престижними преміями, а четверо з них вже стали нобелівськими лауреатами.

Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів

Щорічно у першу п’ятницю листопада проводиться День доброзичливого ставлення до юристів. Цей день засновано у 2001 році з ініціативи Асоціації громадського іміджу американських юристів. Це гарна можливість для юристів "повернути" любов людям за допомогою спеціальної ініціативи: години суспільних робіт чи пожертви, яка еквівалентна вартості однієї робочої години, в благодійну організацію.

