Всемирный день ответственного туризма и Международный день медицинской физики: что еще отмечают 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, отмечается Всемирный день ответственного туризма и Международный день медицинской физики. Кроме того, это особый день для ценителей вина Мерло, пишет УНН.

Всемирный день ответственного туризма

Этот день имеет свое ключевое правило – нужно относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Для этого посетители должны должным образом коммуницировать с местными жителями. Все больше туристов ставят себе целью понять культуру местных жителей. Ведь место, которое они желают посетить, является для других домом.

Международный день медицинской физики

Этот день является данью уважения значительному вкладу медицинских физиков в здравоохранение. В 2023 году Международный день медицинской физики отмечает особую веху, празднуя 60-летие отрасли с темой "60-летие: Стоя на плечах гигантов".

Meta обвиняют в незаконной загрузке порно для обучения ИИ, но компания Цукерберга отрицает это

Международный день вина Мерло

Данный напиток изготавливается из одноименного сорта винограда, который является вторым по популярности после Каберне Совиньон. Виноделы ценят Мерло за его неприхотливость, устойчивость к большинству болезней и ранний срок созревания. Совокупность этих факторов дает возможность выращивать его не только во Франции и Италии, но и на австралийском и американском континенте.

Международный день африканского писателя

Его празднование было инициировано в 1992 году панафриканской Ассоциацией писателей. Целью этого дня является распространение уникальной литературы Африки на других континентах. Благодаря ей читатели во всем мире могут знакомиться с удивительными аутентичными культурами коренных народов более чем 54 стран материка. Сейчас африканские писатели часто награждаются престижными премиями, а четверо из них уже стали нобелевскими лауреатами.

Всемирный день доброжелательного отношения к юристам

Ежегодно в первую пятницу ноября проводится День доброжелательного отношения к юристам. Этот день учрежден в 2001 году по инициативе Ассоциации общественного имиджа американских юристов. Это хорошая возможность для юристов "вернуть" любовь людям с помощью специальной инициативы: часа общественных работ или пожертвования, эквивалентного стоимости одного рабочего часа, в благотворительную организацию.

Нидерланды собираются вернуть Египту похищенную скульптуру эпохи фараонов