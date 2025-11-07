Без дождей, но с туманами: погода на 7 ноября 2025 года
Киев • УНН
7 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Утром в некоторых регионах возможны туманы, температура воздуха составит 8-13° тепла, на юге до 16°.
В пятницу, 7 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, территория Украины будет находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.
Утром в северных, восточных областях, Винницкой области и в Карпатах могут возникать туманы.
Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с.
Температурный фон будет оставаться почти неизменным, так как страну покрывает умеренно-теплая воздушная масса. Днем температура будет колебаться от 8 до 13° тепла. На юге страны немного теплее: днем 11-16°. В Карпатах днем ожидается 3-8° тепла.
В Киевской области и столице облачно с прояснениями, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 8-13° тепла; в Киеве днем около 10°.
