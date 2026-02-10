Берлін називає пропозицію Макрона щодо збільшення боргу ЄС "відволікаючим фактором" - ЗМІ

Німеччина відкинула заклик президента Франції Еммануеля Макрона до ЄС випустити більше спільного боргу, підкреслюючи глибокі розбіжності між двома найбільшими економіками блоку напередодні саміту лідерів з питань конкурентоспроможності цього тижня. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

За словами високопоставленого німецького дипломата, пропозиція Макрона "відволікає" від того, що насправді є важливим. "Нині дійсно потрібні глибокі структурні реформи та, звичайно, завершення єдиного ринку".

Франція рішуче підтримує ідею спільного боргу ЄС як засіб подолати величезний інвестиційний розрив у Європі та стимулювати слабку економіку блоку, яка намагається конкурувати зі США та Китаєм.

У вівторок Макрон також зазначив, що спільний борг міг би допомогти "поставити під сумнів домінування" долара США, оскільки атаки Дональда Трампа на незалежність Федеральної резервної системи США змушують інвесторів шукати альтернативні "безпечні активи" замість американських казначейських облігацій.

Світовий ринок фактично дедалі більше остерігається американського долара. Він шукає альтернативи. Давайте запропонуємо йому європейський борг - сказав французький президент.

Колишні прем’єр-міністри Італії Енріко Летта та Маріо Драгі, які обидва виступатимуть перед лідерами ЄС на неформальному саміті у четвер, також пропонували фінансувати ключові інвестиції за рахунок спільного боргу у своїх звітах про економіку ЄС на 2024 рік.

Однак цю ідею рішуче відкидають так звані ощадливі північні країни, зокрема Нідерланди та Німеччина. Вони стверджують, що державні бюджетні дефіцити вже надто високі, а попередня схема спільного запозичення ЄС на 577 мільярдів євро для відновлення після COVID ще не була погашена.

У минулому країни ЄС уже користувалися спільним боргом під час криз, останнім часом — у вигляді позики в 90 мільярдів євро на підтримку України.

Загроза для бюджету

Німеччина, найбільший донор бюджету ЄС, пригрозила скоротити наступний семирічний план витрат, якщо його не реформувати, щоб сфокусуватися на конкурентоспроможності та обороні замість сільськогосподарських і регіональних субсидій.

"Ми сподіваємося, що держави-члени, які зараз закликають до нового фінансування, також долучаться до цих реформ", — сказав німецький дипломат.

Франція боролася за збереження субсидій фермерам на нинішньому рівні та виступала проти частини реформ.

Очікується, що погашення COVID-позик обтяжить наступний бюджет ЄС на 24 мільярди євро на рік, "тому у нас фактично мало простору для маневру … і європейський борг не є безкоштовним", — додав дипломат.

