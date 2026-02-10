$43.030.02
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 4308 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 6480 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 7322 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 13095 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 18009 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 13982 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 20470 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16810 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26889 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Берлін називає пропозицію Макрона щодо збільшення боргу ЄС "відволікаючим фактором" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Німеччина відкинула заклик президента Франції Еммануеля Макрона до ЄС випустити більше спільного боргу, назвавши це "відволікаючим фактором". Берлін наголошує на необхідності структурних реформ та завершення єдиного ринку.

Берлін називає пропозицію Макрона щодо збільшення боргу ЄС "відволікаючим фактором" - ЗМІ

Німеччина відкинула заклик президента Франції Еммануеля Макрона до ЄС випустити більше спільного боргу, підкреслюючи глибокі розбіжності між двома найбільшими економіками блоку напередодні саміту лідерів з питань конкурентоспроможності цього тижня. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

За словами високопоставленого німецького дипломата, пропозиція Макрона "відволікає" від того, що насправді є важливим. "Нині дійсно потрібні глибокі структурні реформи та, звичайно, завершення єдиного ринку".

Франція рішуче підтримує ідею спільного боргу ЄС як засіб подолати величезний інвестиційний розрив у Європі та стимулювати слабку економіку блоку, яка намагається конкурувати зі США та Китаєм.

У вівторок Макрон також зазначив, що спільний борг міг би допомогти "поставити під сумнів домінування" долара США, оскільки атаки Дональда Трампа на незалежність Федеральної резервної системи США змушують інвесторів шукати альтернативні "безпечні активи" замість американських казначейських облігацій.

Світовий ринок фактично дедалі більше остерігається американського долара. Він шукає альтернативи. Давайте запропонуємо йому європейський борг

- сказав французький президент.

Колишні прем’єр-міністри Італії Енріко Летта та Маріо Драгі, які обидва виступатимуть перед лідерами ЄС на неформальному саміті у четвер, також пропонували фінансувати ключові інвестиції за рахунок спільного боргу у своїх звітах про економіку ЄС на 2024 рік.

Європейський парламент проведе у середу прискорене голосування за надання Україні кредиту на 90 млрд євро09.02.26, 23:19 • 7802 перегляди

Однак цю ідею рішуче відкидають так звані ощадливі північні країни, зокрема Нідерланди та Німеччина. Вони стверджують, що державні бюджетні дефіцити вже надто високі, а попередня схема спільного запозичення ЄС на 577 мільярдів євро для відновлення після COVID ще не була погашена.

У минулому країни ЄС уже користувалися спільним боргом під час криз, останнім часом — у вигляді позики в 90 мільярдів євро на підтримку України.

Загроза для бюджету

Німеччина, найбільший донор бюджету ЄС, пригрозила скоротити наступний семирічний план витрат, якщо його не реформувати, щоб сфокусуватися на конкурентоспроможності та обороні замість сільськогосподарських і регіональних субсидій.

"Ми сподіваємося, що держави-члени, які зараз закликають до нового фінансування, також долучаться до цих реформ", — сказав німецький дипломат.

Франція боролася за збереження субсидій фермерам на нинішньому рівні та виступала проти частини реформ.

Очікується, що погашення COVID-позик обтяжить наступний бюджет ЄС на 24 мільярди євро на рік, "тому у нас фактично мало простору для маневру … і європейський борг не є безкоштовним", — додав дипломат.

"Без тиску на українців і щоб не залежати від третіх сторін": Макрон хоче "європейського підходу" до діалогу з путіним10.02.26, 13:22 • 3162 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні