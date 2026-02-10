Берлин называет предложение Макрона об увеличении долга ЕС "отвлекающим фактором" - СМИ

$43.030.02
51.120.36
ukenru
17:38 • 2388 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 7296 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 9024 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 9776 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 14188 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 18999 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 14368 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 21286 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16994 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26983 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
64%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Запрет Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображением убитых спортсменов: реакция НОК Украины не заставила себя ждатьPhoto10 февраля, 08:41 • 10936 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo10 февраля, 08:49 • 21030 просмотра
Вражеские атаки привели к новым обесточиваниям в трех областях, есть аварийные отключения - энергетики10 февраля, 10:38 • 5564 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 17621 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto13:55 • 12482 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto13:55 • 12587 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 21286 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 17728 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 37118 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 45014 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Алексей Гончаренко
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Милан
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 19205 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 20923 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 20808 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 46808 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 48678 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
WhatsApp
Фильм

Берлин называет предложение Макрона об увеличении долга ЕС "отвлекающим фактором" - СМИ

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Германия отвергла призыв президента Франции Эммануэля Макрона к ЕС выпустить больше общего долга, назвав это "отвлекающим фактором". Берлин настаивает на необходимости структурных реформ и завершения единого рынка.

Берлин называет предложение Макрона об увеличении долга ЕС "отвлекающим фактором" - СМИ

Германия отклонила призыв президента Франции Эммануэля Макрона к ЕС выпустить больше общего долга, подчеркивая глубокие разногласия между двумя крупнейшими экономиками блока накануне саммита лидеров по вопросам конкурентоспособности на этой неделе. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

По словам высокопоставленного немецкого дипломата, предложение Макрона "отвлекает" от того, что на самом деле важно. "Сейчас действительно нужны глубокие структурные реформы и, конечно, завершение единого рынка".

Франция решительно поддерживает идею общего долга ЕС как средство преодолеть огромный инвестиционный разрыв в Европе и стимулировать слабую экономику блока, которая пытается конкурировать с США и Китаем.

Во вторник Макрон также отметил, что общий долг мог бы помочь "поставить под сомнение доминирование" доллара США, поскольку атаки Дональда Трампа на независимость Федеральной резервной системы США заставляют инвесторов искать альтернативные "безопасные активы" вместо американских казначейских облигаций.

Мировой рынок фактически все больше опасается американского доллара. Он ищет альтернативы. Давайте предложим ему европейский долг

- сказал французский президент.

Бывшие премьер-министры Италии Энрико Летта и Марио Драги, которые оба выступят перед лидерами ЕС на неформальном саммите в четверг, также предлагали финансировать ключевые инвестиции за счет общего долга в своих отчетах об экономике ЕС на 2024 год.

Европейский парламент проведет в среду ускоренное голосование за предоставление Украине кредита на 90 млрд евро09.02.26, 23:19 • 7822 просмотра

Однако эту идею решительно отвергают так называемые бережливые северные страны, в частности Нидерланды и Германия. Они утверждают, что государственные бюджетные дефициты уже слишком высоки, а предыдущая схема общего заимствования ЕС на 577 миллиардов евро для восстановления после COVID еще не была погашена.

В прошлом страны ЕС уже пользовались общим долгом во время кризисов, в последнее время — в виде займа в 90 миллиардов евро на поддержку Украины.

Угроза для бюджета

Германия, крупнейший донор бюджета ЕС, пригрозила сократить следующий семилетний план расходов, если его не реформировать, чтобы сфокусироваться на конкурентоспособности и обороне вместо сельскохозяйственных и региональных субсидий.

"Мы надеемся, что государства-члены, которые сейчас призывают к новому финансированию, также присоединятся к этим реформам", — сказал немецкий дипломат.

Франция боролась за сохранение субсидий фермерам на нынешнем уровне и выступала против части реформ.

Ожидается, что погашение COVID-займов обременит следующий бюджет ЕС на 24 миллиарда евро в год, "поэтому у нас фактически мало пространства для маневра … и европейский долг не является бесплатным", — добавил дипломат.

"Без давления на украинцев и чтобы не зависеть от третьих сторон": Макрон хочет "европейского подхода" к диалогу с путиным10.02.26, 13:22 • 3248 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине