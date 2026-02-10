Берлин называет предложение Макрона об увеличении долга ЕС "отвлекающим фактором" - СМИ

Германия отклонила призыв президента Франции Эммануэля Макрона к ЕС выпустить больше общего долга, подчеркивая глубокие разногласия между двумя крупнейшими экономиками блока накануне саммита лидеров по вопросам конкурентоспособности на этой неделе. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

По словам высокопоставленного немецкого дипломата, предложение Макрона "отвлекает" от того, что на самом деле важно. "Сейчас действительно нужны глубокие структурные реформы и, конечно, завершение единого рынка".

Франция решительно поддерживает идею общего долга ЕС как средство преодолеть огромный инвестиционный разрыв в Европе и стимулировать слабую экономику блока, которая пытается конкурировать с США и Китаем.

Во вторник Макрон также отметил, что общий долг мог бы помочь "поставить под сомнение доминирование" доллара США, поскольку атаки Дональда Трампа на независимость Федеральной резервной системы США заставляют инвесторов искать альтернативные "безопасные активы" вместо американских казначейских облигаций.

Мировой рынок фактически все больше опасается американского доллара. Он ищет альтернативы. Давайте предложим ему европейский долг - сказал французский президент.

Бывшие премьер-министры Италии Энрико Летта и Марио Драги, которые оба выступят перед лидерами ЕС на неформальном саммите в четверг, также предлагали финансировать ключевые инвестиции за счет общего долга в своих отчетах об экономике ЕС на 2024 год.

Однако эту идею решительно отвергают так называемые бережливые северные страны, в частности Нидерланды и Германия. Они утверждают, что государственные бюджетные дефициты уже слишком высоки, а предыдущая схема общего заимствования ЕС на 577 миллиардов евро для восстановления после COVID еще не была погашена.

В прошлом страны ЕС уже пользовались общим долгом во время кризисов, в последнее время — в виде займа в 90 миллиардов евро на поддержку Украины.

Угроза для бюджета

Германия, крупнейший донор бюджета ЕС, пригрозила сократить следующий семилетний план расходов, если его не реформировать, чтобы сфокусироваться на конкурентоспособности и обороне вместо сельскохозяйственных и региональных субсидий.

"Мы надеемся, что государства-члены, которые сейчас призывают к новому финансированию, также присоединятся к этим реформам", — сказал немецкий дипломат.

Франция боролась за сохранение субсидий фермерам на нынешнем уровне и выступала против части реформ.

Ожидается, что погашение COVID-займов обременит следующий бюджет ЕС на 24 миллиарда евро в год, "поэтому у нас фактически мало пространства для маневра … и европейский долг не является бесплатным", — добавил дипломат.

