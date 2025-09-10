$41.120.13
13:15 • 2128 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 8730 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 13580 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 37204 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 56600 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 48607 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 30542 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 34974 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 23713 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 49779 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
Бельгія готова переглянути свою позицію щодо російських активів, але за однієї умови - FT

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Бельгія може погодитися на ризикованіші стратегії для збільшення прибутку від заморожених російських активів, якщо юридичні ризики будуть розподілені між усіма державами-членами ЄС. Близько 190 млрд євро російських суверенних активів зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear.

Бельгія готова переглянути свою позицію щодо російських активів, але за однієї умови - FT

Брюссель натякає на те, що може послабити свою категоричну політику щодо заморожених російських активів та їх передачу Україні. Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна може погодитися на більш ризиковані фінансові стратегії для збільшення прибутку від заблокованих коштів, якщо пов’язані з цим ризики будуть розподілені між усіма державами-членами. Про це повідомляється у матеріалі Financial Times, пише УНН.

Деталі

Якщо будуть запроваджені нові ініціативи, потрібно забезпечити їхню правову стійкість та колективне об’єднання ризиків 

- зазначив Прево в інтерв’ю Financial Times. 

Водночас він попередив Брюссель не діяти надто агресивно, порівнявши ситуацію з "куркою, яка несе золоті яйця".

В ЄС дедалі гучніше лунають заклики збільшити фінансову віддачу від заморожених коштів, зокрема шляхом реінвестування в ризиковіші інструменти або навіть через конфіскацію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Союз має терміново знайти "нове рішення для фінансування оборонних зусиль України" на базі російських активів, не торкаючись самих основних сум.

Україна отримала 1 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу - Свириденко10.09.25, 14:01 • 1852 перегляди

Після початку повномасштабної війни росії проти України у 2022 році, ЄС заморозив значні обсяги російських суверенних активів. Найбільша їх частина - близько 190 млрд євро - зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear. Прибуток від цих активів уже використовується для обслуговування кредиту G7 на суму 50 млрд доларів, спрямованого Україні.

Бельгія традиційно виступала проти конфіскації, вказуючи на відсутність юридичних підстав і ризик судових позовів, які, за словами Прево, можуть коштувати країні "еквівалент її річного бюджету". Він також застеріг, що подібні дії можуть підірвати довіру інших держав до зберігання своїх резервів у Європі та негативно позначитися на стабільності євро.

Для нас важливо зберегти ці іммобілізовані активи як важіль впливу у мирних переговорах і гарантувати, що в майбутньому ці значні суми підуть на відбудову України. Але якщо ми хочемо, щоб курка і далі несла "золоті яйця", її не варто вбивати

- підсумував глава МЗС Бельгії.

Бельгія відмовляється передавати заблоковані російські кошти Україні - EuroNews05.09.25, 22:34 • 5906 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Euroclear
Financial Times
Європейський Союз
Бельгія
Урсула фон дер Ляєн
Україна