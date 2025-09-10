Бельгія готова переглянути свою позицію щодо російських активів, але за однієї умови - FT

Брюссель натякає на те, що може послабити свою категоричну політику щодо заморожених російських активів та їх передачу Україні. Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна може погодитися на більш ризиковані фінансові стратегії для збільшення прибутку від заблокованих коштів, якщо пов’язані з цим ризики будуть розподілені між усіма державами-членами. Про це повідомляється у матеріалі Financial Times, пише УНН.

Водночас він попередив Брюссель не діяти надто агресивно, порівнявши ситуацію з "куркою, яка несе золоті яйця".

В ЄС дедалі гучніше лунають заклики збільшити фінансову віддачу від заморожених коштів, зокрема шляхом реінвестування в ризиковіші інструменти або навіть через конфіскацію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Союз має терміново знайти "нове рішення для фінансування оборонних зусиль України" на базі російських активів, не торкаючись самих основних сум.

Україна отримала 1 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу - Свириденко

Після початку повномасштабної війни росії проти України у 2022 році, ЄС заморозив значні обсяги російських суверенних активів. Найбільша їх частина - близько 190 млрд євро - зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear. Прибуток від цих активів уже використовується для обслуговування кредиту G7 на суму 50 млрд доларів, спрямованого Україні.

Бельгія традиційно виступала проти конфіскації, вказуючи на відсутність юридичних підстав і ризик судових позовів, які, за словами Прево, можуть коштувати країні "еквівалент її річного бюджету". Він також застеріг, що подібні дії можуть підірвати довіру інших держав до зберігання своїх резервів у Європі та негативно позначитися на стабільності євро.

Для нас важливо зберегти ці іммобілізовані активи як важіль впливу у мирних переговорах і гарантувати, що в майбутньому ці значні суми підуть на відбудову України. Але якщо ми хочемо, щоб курка і далі несла "золоті яйця", її не варто вбивати