Бельгия готова пересмотреть свою позицию по российским активам, но при одном условии - FT

Эксклюзив
13:48 • 1112 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
13:15 • 4134 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 10989 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 15103 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 39880 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 59680 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
Эксклюзив
08:33 • 50522 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 31261 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 35616 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 23994 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словом
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
13:48 • 1118 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 39898 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 28057 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 59706 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 50538 просмотра
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ТикТок
Ми-8
MIM-104 Patriot
Financial Times

Бельгия готова пересмотреть свою позицию по российским активам, но при одном условии - FT

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Бельгия может согласиться на более рискованные стратегии для увеличения прибыли от замороженных российских активов, если юридические риски будут распределены между всеми государствами-членами ЕС. Около 190 млрд евро российских суверенных активов хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Бельгия готова пересмотреть свою позицию по российским активам, но при одном условии - FT

Брюссель намекает на то, что может ослабить свою категоричную политику в отношении замороженных российских активов и их передачи Украине. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его страна может согласиться на более рискованные финансовые стратегии для увеличения прибыли от заблокированных средств, если связанные с этим риски будут распределены между всеми государствами-членами. Об этом сообщается в материале Financial Times, пишет УНН.

Детали

Если будут введены новые инициативы, нужно обеспечить их правовую устойчивость и коллективное объединение рисков 

- отметил Прево в интервью Financial Times. 

В то же время он предупредил Брюссель не действовать слишком агрессивно, сравнив ситуацию с "курицей, несущей золотые яйца".

В ЕС все громче звучат призывы увеличить финансовую отдачу от замороженных средств, в частности путем реинвестирования в более рискованные инструменты или даже через конфискацию. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Союз должен срочно найти "новое решение для финансирования оборонных усилий Украины" на базе российских активов, не затрагивая самих основных сумм.

Украина получила 1 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза - Свириденко10.09.2025, 14:01 • 1974 просмотра

После начала полномасштабной войны россии против Украины в 2022 году, ЕС заморозил значительные объемы российских суверенных активов. Большая их часть - около 190 млрд евро - хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Прибыль от этих активов уже используется для обслуживания кредита G7 на сумму 50 млрд долларов, направленного Украине.

Бельгия традиционно выступала против конфискации, указывая на отсутствие юридических оснований и риск судебных исков, которые, по словам Прево, могут стоить стране "эквивалент ее годового бюджета". Он также предостерег, что подобные действия могут подорвать доверие других государств к хранению своих резервов в Европе и негативно сказаться на стабильности евро.

Для нас важно сохранить эти иммобилизованные активы как рычаг влияния в мирных переговорах и гарантировать, что в будущем эти значительные суммы пойдут на восстановление Украины. Но если мы хотим, чтобы курица и дальше несла "золотые яйца", ее не стоит убивать

- подытожил глава МИД Бельгии.

Бельгия отказывается передавать заблокированные российские средства Украине - EuroNews05.09.2025, 22:34 • 5906 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Euroclear
Financial Times
Европейский Союз
Бельгия
Урсула фон дер Ляйен
Украина