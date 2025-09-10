Брюссель намекает на то, что может ослабить свою категоричную политику в отношении замороженных российских активов и их передачи Украине. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его страна может согласиться на более рискованные финансовые стратегии для увеличения прибыли от заблокированных средств, если связанные с этим риски будут распределены между всеми государствами-членами. Об этом сообщается в материале Financial Times, пишет УНН.

В то же время он предупредил Брюссель не действовать слишком агрессивно, сравнив ситуацию с "курицей, несущей золотые яйца".

В ЕС все громче звучат призывы увеличить финансовую отдачу от замороженных средств, в частности путем реинвестирования в более рискованные инструменты или даже через конфискацию. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Союз должен срочно найти "новое решение для финансирования оборонных усилий Украины" на базе российских активов, не затрагивая самих основных сумм.

После начала полномасштабной войны россии против Украины в 2022 году, ЕС заморозил значительные объемы российских суверенных активов. Большая их часть - около 190 млрд евро - хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Прибыль от этих активов уже используется для обслуживания кредита G7 на сумму 50 млрд долларов, направленного Украине.

Бельгия традиционно выступала против конфискации, указывая на отсутствие юридических оснований и риск судебных исков, которые, по словам Прево, могут стоить стране "эквивалент ее годового бюджета". Он также предостерег, что подобные действия могут подорвать доверие других государств к хранению своих резервов в Европе и негативно сказаться на стабильности евро.

Для нас важно сохранить эти иммобилизованные активы как рычаг влияния в мирных переговорах и гарантировать, что в будущем эти значительные суммы пойдут на восстановление Украины. Но если мы хотим, чтобы курица и дальше несла "золотые яйца", ее не стоит убивать