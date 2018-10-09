Бельгійці назвали можливі шляхи проникнення АЧС в країну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Африканська чума свиней (АЧС) була занесена на південь Бельгії в провінцію Люксембург з країн Східної Європи, швидше за все — балтійських, передає УНН з посиланням на swissinfo.ch.
“Перенесення захворювання в Бельгію може мати дві причини. Або хвороба прибула разом з іншими продовольчими відходами балтійських водіїв вантажівок, які заїжджали в регіон, або вона занесена бельгійськими військовими з тренувального табору Лаглан, що повернулися з місій (НАТО — ред.) у балтійських країнах, де у них виник контакт із зараженим середовищем”, — повідомляє видання з посиланням на один з бельгійських телеканалів.
Також наголошується, що поблизу тренувального табору Лаглан контролери продовжують знаходити трупи диких кабанів, які загинули від АЧС. Усі заняття у військовому таборі припинені.
Як повідомляв УНН, у бельгійській провінції Люксембург у кінці вересня було зафіксовано відразу два випадки африканської чуми свиней (АЧС).
У Бельгії тоді заявили, що на боротьбу з вірусом мають намір витратити 1 млн євро.
Відзначимо, що в Україні АЧС не вщухає вже п’ять років поспіль. У минулому році на території нашої держави було зареєстровано близько 170 спалахів хвороби, в цьому — вже понад 120.
За даними асоціації свинарів, в 2017 році через АЧС українська свинарська галузь зазнала збитків у розмірі 12 млн дол.
Тим часом Мінагрополітики майже рік ігнорує проблему з АЧС і не приймає відповідну програму щодо боротьби з вірусом.
За словами експертів, прийняття програми боротьби з АЧС на офіційному рівні не тільки стало б дієвим інструментом у боротьбі з чумою, а й продемонструвало б міжнародним партнерам, що Україна таки працює над подоланням проблеми.