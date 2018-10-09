Бельгийцы назвали возможные пути проникновения АЧС в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Африканская чума свиней (АЧС) была занесена на юг Бельгии в провинцию Люксембург из стран Восточной Европы, скорее всего - балтийских, передает УНН со ссылкой на swissinfo.ch.
“Перенос заболевания в Бельгию может иметь две причины. Либо болезнь прибыла вместе с продовольственными отходами балтийских водителей грузовиков, заезжавших в регион, либо она занесена бельгийскими военными из тренировочного лагеря Лаглан, вернувшимися из миссий (НАТО — ред.) в балтийских странах, где у них произошел контакт с зараженной средой”, — сообщает издание со ссылкой на один из бельгийских телеканалов.
Также отмечается, что вблизи тренировочного лагеря Лаглан контролеры продолжают находить трупы диких кабанов, погибших от АЧС. Все занятия в военном лагере прекращены.
Как сообщал УНН, в бельгийской провинции Люксембург в конце сентября было зафиксировано сразу два случая африканской чумы свиней (АЧС).
В Бельгии тогда заявили, что на борьбу с вирусом намерены потратить 1 млн евро.
Отметим, что в Украине АЧС не утихает уже пять лет к ряду. В прошлом году на территории нашего государства было зарегистрировано около 170 вспышек болезни, в этом — уже более 120.
По данным ассоциации свиноводов, в 2017 году из-за АЧС украинская свиноводческая отрасль понесла убытки в размере 12 млн долл.
Тем временем Минагрополитики почти год игнорирует проблему с АЧС и не принимает соответствующую программу по борьбе с вирусом.
По словам экспертов, принятие программы борьбы с АЧС на официальном уровне не только стало бы действенным инструментом в борьбе с чумой, но и продемонстрировало бы международным партнерам, что Украина таки работает над преодолением проблемы.