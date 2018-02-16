Годовые убытки свиноводов из-за вируса АЧС в Украине оценили в 12 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В 2017 году из-за АЧС украинская свиноводческая отрасль понесла убытки в размере 12 млн долл. Об этом сообщила аналитик ассоциации свиноводов Украины Александра Бондарская, передает УНН со ссылкой на Global Meat News.
"В 2017 году украинская свиноводческая отрасль понесла убытки в размере около 12 млн долл. из-за неспособности экспортировать мясную продукцию из свинины за рубеж. Россия, Беларусь, Молдова и Армения, а также Румыния и Венгрия запретили импорт свиней с Украины", - объяснила она.
В то же время, в текущем году в соседней Польше из-за АЧС может быть закрыто до 15% свинокомплексов. Планируется уничтожить около 1,5 млн свиней.
Отмечается, что в марте 2018 года в Польше вступает в силу новая государственная программа борьбы с АЧС.
"Все без исключения свинофермы страны обязаны действовать в соответствии с документом или же - отказаться от свиноводства", - говорится в сообщении.
Тем временем в Украине Минагрополитики почти год игнорирует проблему с АЧС и не принимает соответствующую Программу по борьбе с вирусом.
По словам экспертов, принятие Программы борьбы с АЧС на официальном уровне не только стало бы действенным инструментом в борьбе с чумой, но и продемонстрировало бы международным партнерам, что Украина таки работает над преодолением проблемы.
Напомним, по подсчетам экспертов, АЧС помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А убытки фермеров от болезни свиней уже превышают 1 млрд грн.
Неспособность власти эффективно реагировать на распространение болезни привела к значительному удорожанию свинины и сала, констатируют специалисты.
Добавим, что по словам нардепа Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств.