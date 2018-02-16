Годовые убытки свиноводов из-за вируса АЧС в Украине оценили в 12 млн долл.

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В 2017 году из-за АЧС украинская свиноводческая отрасль понесла убытки в размере 12 млн долл. Об этом сообщила аналитик ассоциации свиноводов Украины Александра Бондарская, передает УНН со ссылкой на Global Meat News.