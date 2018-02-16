Річні збитки свинарів через вірус АЧС в Україні оцінили в 12 млн дол.

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У 2017 році через АЧС українська свинарська галузь зазнала збитків у розмірі 12 млн дол. Про це повідомила аналітик асоціації свинарів України Олександра Бондарська, передає УНН з посиланням на Global Meat News.