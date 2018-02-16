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Річні збитки свинарів через вірус АЧС в Україні оцінили в 12 млн дол.

Річні збитки свинарів через вірус АЧС в Україні оцінили в 12 млн дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У 2017 році через АЧС українська свинарська галузь зазнала збитків у розмірі 12 млн дол. Про це повідомила аналітик асоціації свинарів України Олександра Бондарська, передає УНН з посиланням на Global Meat News.

"У 2017 році українська свинарська галузь зазнала збитків у розмірі близько 12 млн дол. Через нездатність експортувати м'ясну продукцію зі свинини за кордон. Росія, Білорусь, Молдова і Вірменія, а також Румунія і Угорщина заборонили імпорт свиней з України", - пояснила вона.

У той же час, в поточному році в сусідній Польщі через АЧС може бути закрито до 15% свинокомплексів. Планується знищити близько 1,5 млн свиней.

Відзначається, що в березні 2018 року в Польщі вступає в силу нова державна програма боротьби з АЧС.

"Усі без винятку свиноферми країни зобов'язані діяти відповідно до документа або ж - відмовитися від свинарства", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в Україні Мінагрополітики майже рік ігнорує проблему з АЧС і не приймає відповідну Програму по боротьбі з вірусом.

За словами експертів, прийняття Програми боротьби з АЧС на офіційному рівні не тільки стало б дієвим інструментом в боротьбі з чумою, а й продемонструвало б міжнародним партнерам, що Україна таки працює над подоланням проблеми.

Нагадаємо, за підрахунками експертів, АЧС завадила Україні заробити додаткові 12 млн дол. на експорті свинини. А збитки фермерів від хвороби свиней вже перевищують 1 млрд грн.

Нездатність влади ефективно реагувати на поширення хвороби привела до значного подорожчання свинини і сала, констатують фахівці.

Додамо, що, за словами нардепа Тригубенка, подолати АЧС уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів і неефективне використання бюджетних коштів.

Українські Національні Новини

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