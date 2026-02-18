BBC заявила, що Трамп не довів наклеп у документальному фільмі проти нього
Київ • УНН
Британська телерадіокомпанія BBC заявила, що Дональд Трамп не зміг довести наклеп у документальному фільмі. BBC має намір доводити, що позов Трампа на 10 мільярдів доларів має бути відхилений.
Британська телерадіокомпанія BBC заявила в середу, 18 лютого, що президент США Дональд Трамп не зміг довести, що вона зганьбила його в документальному фільмі, який був показаний незадовго до того, як він виграв другий термін у Білому домі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У поданні до федерального суду в Маямі BBC зазначила, що має намір доводити, що позов Трампа на $10 мільярдів має бути відхилений, оскільки він не зміг сформулювати успішні претензії щодо наклепу та порушення закону штату Флорида про недобросовісну комерційну практику.
BBC також заявила, що планує доводити відсутність юрисдикції суду для розгляду справи Трампа відповідно до законів Флориди, федеральних правил цивільного судочинства та положення Конституції США про "належний процес". Мовник вибачився перед Трампом за редагування.
Адвокати Трампа поки не відповіли на запити щодо коментарів. BBC має час до 17 березня, щоб офіційно відповісти на скаргу Трампа, яку він подав 15 грудня. Судовий процес призначено на 15 лютого 2027 року.
Нагадаємо
Генеральний директор британської компанії суспільного телерадіомовлення BBC Тім Деві та генерельна директорка новин Дебора Тернесс пішли у відставку через скандал із підробкою промови президента США Дональда Трампа.
Це сталося після того, як видання The Telegraph повідомило, що документальний фільм Panorama ввів глядачів в оману, "відредагувавши" промову Трампа.
Керолайн Лівітт, прессекретарка Дональда Трампа, назвала BBC "на 100% фейковими новинами" та "пропагандистською машиною" після звинувачень мовника в упередженості. Вона заявила, що перегляд BBC "псує" їй день, а платники податків "змушені платити за ліву пропагандистську машину".
