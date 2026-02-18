BBC заявила, что Трамп не доказал клевету в документальном фильме против него
Киев • УНН
Британская телерадиокомпания BBC заявила, что Дональд Трамп не смог доказать клевету в документальном фильме. BBC намерена доказывать, что иск Трампа на 10 миллиардов долларов должен быть отклонен.
Британская телерадиокомпания BBC заявила в среду, 18 февраля, что президент США Дональд Трамп не смог доказать, что она опозорила его в документальном фильме, который был показан незадолго до того, как он выиграл второй срок в Белом доме. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В представлении в федеральный суд в Майами BBC отметила, что намерена доказывать, что иск Трампа на $10 миллиардов должен быть отклонен, поскольку он не смог сформулировать успешные претензии относительно клеветы и нарушения закона штата Флорида о недобросовестной коммерческой практике.
BBC также заявила, что планирует доказывать отсутствие юрисдикции суда для рассмотрения дела Трампа в соответствии с законами Флориды, федеральными правилами гражданского судопроизводства и положением Конституции США о "надлежащем процессе". Вещатель извинился перед Трампом за редактирование.
Адвокаты Трампа пока не ответили на запросы о комментариях. BBC имеет время до 17 марта, чтобы официально ответить на жалобу Трампа, которую он подал 15 декабря. Судебный процесс назначен на 15 февраля 2027 года.
Напомним
Генеральный директор британской компании общественного телерадиовещания BBC Тим Дэви и генеральный директор новостей Дебора Тернесс ушли в отставку из-за скандала с подделкой речи президента США Дональда Трампа.
Это произошло после того, как издание The Telegraph сообщило, что документальный фильм Panorama ввел зрителей в заблуждение, "отредактировав" речь Трампа.
Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Дональда Трампа, назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной" после обвинений вещателя в предвзятости. Она заявила, что просмотр BBC "портит" ей день, а налогоплательщики "вынуждены платить за левую пропагандистскую машину".
