Эксклюзив
16:17 • 6924 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 15472 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 13207 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 21635 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 18987 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 16155 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 20624 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23779 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17283 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18172 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

BBC заявила, что Трамп не доказал клевету в документальном фильме против него

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Британская телерадиокомпания BBC заявила, что Дональд Трамп не смог доказать клевету в документальном фильме. BBC намерена доказывать, что иск Трампа на 10 миллиардов долларов должен быть отклонен.

BBC заявила, что Трамп не доказал клевету в документальном фильме против него

Британская телерадиокомпания BBC заявила в среду, 18 февраля, что президент США Дональд Трамп не смог доказать, что она опозорила его в документальном фильме, который был показан незадолго до того, как он выиграл второй срок в Белом доме. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В представлении в федеральный суд в Майами BBC отметила, что намерена доказывать, что иск Трампа на $10 миллиардов должен быть отклонен, поскольку он не смог сформулировать успешные претензии относительно клеветы и нарушения закона штата Флорида о недобросовестной коммерческой практике.

BBC также заявила, что планирует доказывать отсутствие юрисдикции суда для рассмотрения дела Трампа в соответствии с законами Флориды, федеральными правилами гражданского судопроизводства и положением Конституции США о "надлежащем процессе". Вещатель извинился перед Трампом за редактирование.

Адвокаты Трампа пока не ответили на запросы о комментариях. BBC имеет время до 17 марта, чтобы официально ответить на жалобу Трампа, которую он подал 15 декабря. Судебный процесс назначен на 15 февраля 2027 года.

Напомним

Генеральный директор британской компании общественного телерадиовещания BBC Тим Дэви и генеральный директор новостей Дебора Тернесс ушли в отставку из-за скандала с подделкой речи президента США Дональда Трампа.

Это произошло после того, как издание The Telegraph сообщило, что документальный фильм Panorama ввел зрителей в заблуждение, "отредактировав" речь Трампа.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Дональда Трампа, назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной" после обвинений вещателя в предвзятости. Она заявила, что просмотр BBC "портит" ей день, а налогоплательщики "вынуждены платить за левую пропагандистскую машину".

BBC требует отклонения иска Трампа на 10 миллиардов долларов13.01.26, 20:30 • 3610 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Выборы в США
Фильм
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Флорида