Базова соцдопомога малозабезпеченим: експериментальну модель планують закріпити на постійній основі

Законопроєкт 14051 щодо надання підтримки малозабезпеченим родинам в новому виді, що передбачає об'єднання декількох виплат в одну, планують закріпити на постійну основу. Наразі це рекомендовано профільним комітетом, вказано також складові зміни, передає УНН, із посиланням на сторінку Голови Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павла Фролова.

Деталі

Базову соціальну допомогу малозабезпеченим родинам в Україні планують встановити на постійній основі. Проєкт вже діє протягом 2-х років, втім поки експериментально.

Контекст

Базова соціальна допомога передбачає об'єднання декількох виплат в одну. Профільний комітет парламенту рекомендував прийняти за основу законопроєкт 14051 (про внесення змін щодо надання базової соціальної допомоги).

Пропонується врахувати ключові критерії. Серед них:

розмір допомоги розраховується індивідуально, головний критерій – середньомісячний дохід родини;

раніше призначені види допомог виплачуються до закінчення терміну їхньої дії, навіть якщо родина не перейшла на базову;

замість прожиткового мінімуму запроваджується базова величина, яка встановлюється Кабміном кожного року – на сьогодні це 4500 грн.

Нагадаємо

У другій половині вересня в "Дії" було запущено новий сервіс для оформлення базової соціальної допомоги, який мав замінити п'ять різних виплат. Пілотний проєкт розрахований на два роки, водночас уряд працює над його закріпленням на постійній основі.