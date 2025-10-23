Базова соцдопомога малозабезпеченим: експериментальну модель планують закріпити на постійній основі
Київ • УНН
В Україні планують закріпити на постійній основі базову соціальну допомогу малозабезпеченим родинам, яка передбачає об'єднання кількох виплат в одну. Розмір допомоги розраховуватиметься індивідуально, а замість прожиткового мінімуму запроваджується базова величина, яка наразі становить 4500 грн.
Законопроєкт 14051 щодо надання підтримки малозабезпеченим родинам в новому виді, що передбачає об'єднання декількох виплат в одну, планують закріпити на постійну основу. Наразі це рекомендовано профільним комітетом, вказано також складові зміни, передає УНН, із посиланням на сторінку Голови Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павла Фролова.
Деталі
Базову соціальну допомогу малозабезпеченим родинам в Україні планують встановити на постійній основі. Проєкт вже діє протягом 2-х років, втім поки експериментально.
Контекст
Базова соціальна допомога передбачає об'єднання декількох виплат в одну. Профільний комітет парламенту рекомендував прийняти за основу законопроєкт 14051 (про внесення змін щодо надання базової соціальної допомоги).
Пропонується врахувати ключові критерії. Серед них:
- розмір допомоги розраховується індивідуально, головний критерій – середньомісячний дохід родини;
- раніше призначені види допомог виплачуються до закінчення терміну їхньої дії, навіть якщо родина не перейшла на базову;
- замість прожиткового мінімуму запроваджується базова величина, яка встановлюється Кабміном кожного року – на сьогодні це 4500 грн.
Нагадаємо
У другій половині вересня в "Дії" було запущено новий сервіс для оформлення базової соціальної допомоги, який мав замінити п'ять різних виплат. Пілотний проєкт розрахований на два роки, водночас уряд працює над його закріпленням на постійній основі.