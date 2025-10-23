Базовая соцпомощь малообеспеченным: экспериментальную модель планируют закрепить на постоянной основе

Законопроект 14051 о предоставлении поддержки малообеспеченным семьям в новом виде, предусматривающем объединение нескольких выплат в одну, планируют закрепить на постоянной основе. Сейчас это рекомендовано профильным комитетом, указаны также составляющие изменения, передает УНН, со ссылкой на страницу Председателя Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павла Фролова.

Детали

Базовую социальную помощь малообеспеченным семьям в Украине планируют установить на постоянной основе. Проект уже действует в течение 2-х лет, впрочем пока экспериментально.

Контекст

Базовая социальная помощь предусматривает объединение нескольких выплат в одну. Профильный комитет парламента рекомендовал принять за основу законопроект 14051 (о внесении изменений относительно предоставления базовой социальной помощи).

Предлагается учесть ключевые критерии. Среди них:

размер помощи рассчитывается индивидуально, главный критерий – среднемесячный доход семьи;

ранее назначенные виды пособий выплачиваются до окончания срока их действия, даже если семья не перешла на базовую;

вместо прожиточного минимума вводится базовая величина, которая устанавливается Кабмином ежегодно – на сегодня это 4500 грн.

Напомним

Во второй половине сентября в "Дії" был запущен новый сервис для оформления базовой социальной помощи, который должен был заменить пять различных выплат. Пилотный проект рассчитан на два года, в то же время правительство работает над его закреплением на постоянной основе.