Базовая соцпомощь малообеспеченным: экспериментальную модель планируют закрепить на постоянной основе

$41.760.01
48.370.10
ukenru
07:25 • 9012 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 11300 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 17095 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 11733 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 11870 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 20366 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 30603 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 17011 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 24659 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 27305 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4.2м/с
71%
747мм
Популярные новости
General Motors создали бюджетный электрокар за $5600Photo23 октября, 00:29 • 14590 просмотра
Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины23 октября, 01:11 • 17412 просмотра
Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые23 октября, 01:30 • 15856 просмотра
В Перу объявили чрезвычайное положениеVideo03:07 • 15308 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto05:57 • 6644 просмотра
публикации
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto07:21 • 17095 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 49120 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 46941 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 41947 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 45134 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Индия
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 27245 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 47270 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 61351 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 70172 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 59714 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Тесла Модель Y
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Базовая соцпомощь малообеспеченным: экспериментальную модель планируют закрепить на постоянной основе

Киев • УНН

 • 866 просмотра

В Украине планируют закрепить на постоянной основе базовую социальную помощь малообеспеченным семьям, которая предусматривает объединение нескольких выплат в одну. Размер помощи будет рассчитываться индивидуально, а вместо прожиточного минимума вводится базовая величина, которая сейчас составляет 4500 грн.

Базовая соцпомощь малообеспеченным: экспериментальную модель планируют закрепить на постоянной основе

Законопроект 14051 о предоставлении поддержки малообеспеченным семьям в новом виде, предусматривающем объединение нескольких выплат в одну, планируют закрепить на постоянной основе. Сейчас это рекомендовано профильным комитетом, указаны также составляющие изменения, передает УНН, со ссылкой на страницу Председателя Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павла Фролова.

Детали

Базовую социальную помощь малообеспеченным семьям в Украине планируют установить на постоянной основе. Проект уже действует в течение 2-х лет, впрочем пока экспериментально.

Контекст

Базовая социальная помощь предусматривает объединение нескольких выплат в одну. Профильный комитет парламента рекомендовал принять за основу законопроект 14051 (о внесении изменений относительно предоставления базовой социальной помощи).

В Украине рассматривают продление выплат 6500 грн на "Теплую зиму": что предусматривает проект постановления16.10.25, 14:09 • 2984 просмотра

Предлагается учесть ключевые критерии. Среди них:

  • размер помощи рассчитывается индивидуально, главный критерий – среднемесячный доход семьи;
    • ранее назначенные виды пособий выплачиваются до окончания срока их действия, даже если семья не перешла на базовую;
      • вместо прожиточного минимума вводится базовая величина, которая устанавливается Кабмином ежегодно – на сегодня это 4500 грн.

        Напомним

        Во второй половине сентября в "Дії" был запущен новый сервис для оформления базовой социальной помощи, который должен был заменить пять различных выплат. Пилотный проект рассчитан на два года, в то же время правительство работает над его закреплением на постоянной основе.

        Игорь Тележников

        ОбществоПолитикаФинансы
        Кабинет Министров Украины
        Украина