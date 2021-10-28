Байден розкритикував хунту Судану та заявив, що законний уряд країни "має бути відновлено"

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"Наше послання військовій владі Судану є вичерпним і чітким: суданському народу необхідно дозволити мирний протест і необхідно відновити громадянський перехідний уряд, - йдеться у заяві Байдена. - Події останніх днів - серйозна невдача", - сказав Байден, маючи на увазі переворот, який занурив бідну африканську країну в хаос, "але Сполучені Штати продовжуватимуть стояти на боці народу Судану".

Деталі

Сполучені Штати та Організація Об'єднаних Націй посилили тиск на нову військову хунту Судану через зіткнення між солдатами та протестувальниками проти перевороту, що призвели до загибелі щонайменше 11 людей.

Рада безпеки ООН у складі 15 членів закликала до відновлення уряду Судану, очолюваного цивільним населенням, яке було повалено в понеділок.

Спеціальний представник ООН у Судані Волкер Пертес запропонував сприяти діалогу між Бурханом та поваленим прем'єр-міністром Абдаллою Хамдоком.

За словами очевидців, тисячі людей вийшли на вулиці, щоб виступити проти захоплення влади на чолі з генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

У зв'язку з тим, що влада обмежує доступ до Інтернету та телефонний зв'язок, протестувальники роздавали листівки із закликами до "маршу мільйонів" у суботу під гаслом - "Ідіть!".

Контекст

Останній з кількох недавніх переворотів в Африці поклав край хиткій перехідній системі в Судані, яка мала призвести до виборів у 2023 році. Влада була розділена між цивільними та військовими після падіння диктатора Омара аль-Башира, якого армія скинула після народного повстання два роки тому.

Посадовці деяких міністерств та урядових агентств кинули виклик новій хунті, відмовляючись піти у відставку або передати свої обов'язки.

Вони оголосили загальний страйк разом із профспілками в секторах від охорони здоров'я до авіації, хоча офіційні особи заявляють, що вони продовжуватимуть постачати борошно, газ і надавати невідкладну медичну допомогу.

Західні посланці попередили генерала Бурхана, що допомога, у тому числі заморожена допомога США у розмірі 700 мільйонів доларів та 2 мільярди доларів від Світового банку, припиниться, якщо він прийде до влади. Джерела повідомили, що він проігнорував ці попередження під тиском зсередини збройних сил та через "зелене світло" з боку Росії.

Державна телекомпанія Sudan TV повідомила у четвер про зміну призначених цивільними особами керівників державного інформаційного агентства SUNA та державної телерадіокорпорації. За словами заступника голови газети, в офісі "Аль-Демократі", газети, яка останнім часом критикувала збройні сили Судану, було проведено обшук.

Доповнення

Судан переживає глибоку економічну кризу з рекордною інфляцією та нестачею основних засобів до існування. Поліпшення залежить від допомоги, яка, за словами західних донорів, припиниться, якщо переворот не буде скасовано.

За даними ООН, більше половини населення живе у злиднях, а недоїдання серед дітей становить 38%.