Байден розкритикував хунту Судану та заявив, що законний уряд країни "має бути відновлено"

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 50213 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 90684 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 83512 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 81301 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 91052 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 68582 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 64564 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 139458 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85283 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 242745 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
88%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 14715 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 16389 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 13367 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 11932 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 16507 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 107276 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 139458 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 242745 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 416528 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 407035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 20921 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 26852 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 27626 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 29267 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 79413 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Байден розкритикував хунту Судану та заявив, що законний уряд країни "має бути відновлено"

Київ • УНН

 • 13560 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден у четвер зажадав від військових Судану негайно відновити в країні цивільне правління, приєднавшись до закликів Європи та ООН покласти край насильству проти мирних демонстрантів та звільнити затриманих. Про це інформує УНН з посиланням на AFP та Reuters.

Байден розкритикував хунту Судану та заявив, що законний уряд країни "має бути відновлено"

Цитата

"Наше послання військовій владі Судану є вичерпним і чітким: суданському народу необхідно дозволити мирний протест і необхідно відновити громадянський перехідний уряд, - йдеться у заяві Байдена. - Події останніх днів - серйозна невдача", - сказав Байден, маючи на увазі переворот, який занурив бідну африканську країну в хаос, "але Сполучені Штати продовжуватимуть стояти на боці народу Судану".

Деталі

Сполучені Штати та Організація Об'єднаних Націй посилили тиск на нову військову хунту Судану через зіткнення між солдатами та протестувальниками проти перевороту, що призвели до загибелі щонайменше 11 людей.

Рада безпеки ООН у складі 15 членів закликала до відновлення уряду Судану, очолюваного цивільним населенням, яке було повалено в понеділок.

Спеціальний представник ООН у Судані Волкер Пертес запропонував сприяти діалогу між Бурханом та поваленим прем'єр-міністром Абдаллою Хамдоком.

За словами очевидців, тисячі людей вийшли на вулиці, щоб виступити проти захоплення влади на чолі з генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

У зв'язку з тим, що влада обмежує доступ до Інтернету та телефонний зв'язок, протестувальники роздавали листівки із закликами до "маршу мільйонів" у суботу під гаслом - "Ідіть!".

Контекст

Останній з кількох недавніх переворотів в Африці поклав край хиткій перехідній системі в Судані, яка мала призвести до виборів у 2023 році. Влада була розділена між цивільними та військовими після падіння диктатора Омара аль-Башира, якого армія скинула після народного повстання два роки тому.

Посадовці деяких міністерств та урядових агентств кинули виклик новій хунті, відмовляючись піти у відставку або передати свої обов'язки.

Вони оголосили загальний страйк разом із профспілками в секторах від охорони здоров'я до авіації, хоча офіційні особи заявляють, що вони продовжуватимуть постачати борошно, газ і надавати невідкладну медичну допомогу.

Західні посланці попередили генерала Бурхана, що допомога, у тому числі заморожена допомога США у розмірі 700 мільйонів доларів та 2 мільярди доларів від Світового банку, припиниться, якщо він прийде до влади. Джерела повідомили, що він проігнорував ці попередження під тиском зсередини збройних сил та через "зелене світло" з боку Росії.

Державна телекомпанія Sudan TV повідомила у четвер про зміну призначених цивільними особами керівників державного інформаційного агентства SUNA та державної телерадіокорпорації. За словами заступника голови газети, в офісі "Аль-Демократі", газети, яка останнім часом критикувала збройні сили Судану, було проведено обшук.

Доповнення

Судан переживає глибоку економічну кризу з рекордною інфляцією та нестачею основних засобів до існування. Поліпшення залежить від допомоги, яка, за словами західних донорів, припиниться, якщо переворот не буде скасовано.

За даними ООН, більше половини населення живе у злиднях, а недоїдання серед дітей становить 38%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60