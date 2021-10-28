Байден раскритиковал хунту Судана и заявил, что законное правительство страны "должно быть восстановлено"

Цитата

"Наше послание военным властям Судана является исчерпывающим и четким: суданскому народу необходимо разрешить мирный протест и необходимо восстановить гражданское переходное правительство, - говорится в заявлении Байдена. - События последних дней - серьезная неудача", - сказал Байден, имея в виду перевород, который окунул бедную африканскую страну в хаос, "но Соединенные Штаты будут продолжать стоять на стороне народа Судана".

Детали

Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций усилили давление на новую военную хунту Судана из-за столкновений между солдатами и протестующими против переворота, которые привели к гибели не менее 11 человек.

Совет безопасности ООН в составе 15 членов призвал к восстановлению правительства Судана, возглавляемого гражданским населением, которое было свергнуто в понедельник.

Специальный представитель ООН в Судане Уолкер Пертес предложил содействовать диалогу между Бурханом и свергнутым премьер-министром Абдаллой Хамдоком.

По словам очевидцев, тысячи людей вышли на улицы, чтобы выступить против захвата власти во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

В связи с тем, что власти ограничивают доступ к Интернету и телефонную связь, протестующие раздавали листовки с призывами к "маршу миллионов" в субботу под лозунгом - "Идите!".

Контекст

Последний из нескольких недавних переворотов в Африке положил конец шаткой переходной системе в Судане, которая должна была привести к выборам в 2023 году. Власть была разделена между гражданскими и военными после падения диктатора Омара аль-Башира, которого армия свергла после народного восстания два года назад.

Чиновники некоторых министерств и правительственных агентств бросили вызов новой хунте, отказываясь уйти в отставку или передать свои обязанности.

Они объявили всеобщую забастовку вместе с профсоюзами в секторах от здравоохранения до авиации, хотя официальные лица заявляют, что они будут продолжать поставлять муку, газ и оказывать неотложную медицинскую помощь.

Западные посланники предупредили генерала Бурхана, что помощь, в том числе замороженная помощь США в размере 700 миллионов долларов и 2 миллиарда долларов от Всемирного банка, прекратится, если он придет к власти. Источники сообщили, что он проигнорировал эти предупреждения под давлением изнутри вооруженных сил и из-за "зеленого света" со стороны России.

Государственная телекомпания Sudan TV сообщила в четверг о смене назначенных гражданскими лицами руководителей государственного информационного агентства SUNA и государственной телерадиокорпорации. По словам заместителя председателя газеты, в офисе "Аль-Демократи", газеты, которая критиковала в последнее время вооруженные силы Судана, был проведен обыск.

Дополнение

Судан переживает глубокий экономический кризис с рекордной инфляцией и нехваткой основных средств к существованию. Улучшение зависит от помощи, которая, по словам западных доноров, прекратится, если переворот не будет отменен.

По данным ООН, более половины населения живет в нищете, а недоедание среди детей составляет 38%.