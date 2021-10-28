Після військового перевороту Світовий банк призупинив допомогу Судану
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Світовий банк призупинив свою допомогу Судану після того, як військові там влаштували переворот проти цивільного уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
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Всесвітній банк призупинив виплати по всіх операціях у Судані у понеділок та припинив обробку будь-яких нових операцій.
Африканський союз виключив Судан із блоку через “неконституційне” захоплення влади. США натомість
заблокували фінансову допомогу у розмірі $700 млн.
Внаслідок військового переворту, в Судані оголосили надзвичайний стан й було розпущено уряд.
Нагадаємо
Глава Світового банку Девід Мелпас повідомив, що пандемія коронавірусу привела до того, що кількість людей, що живуть в умовах крайньої бідності значно зросла по всьому світу. Говорячи про зусилля СБ з метою підтримки найбідніших країн, він повідомив: “Протягом 15 місяців, що завершилися в червні 2021 року, ми взяли на себе зобов’язання залучити 137 млрд доларів в якості фінансування, яке допоможе країнам. Значна частина цих коштів — гранти, кредити з нульовою або дуже низькою процентною ставкою з тим, щоб допомогти країнам досягти кращих результатів в сфері розвитку. Це ключове завдання для банку”.