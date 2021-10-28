После военного переворота Всемирный банк приостановил помощь Судану

Детали

Всемирный банк приостановил выплаты по всем операциям в Судане в понедельник и прекратил обработку новых операций.

Африканский союз исключил Судан из блока из-за "неконституционного" захвата власти. США вместо этого

заблокировали финансовую помощь в размере $700 млн.

В результате военного переворота в Судане объявили чрезвычайное положение и было распущено правительство.

Напомним

Глава Всемирного банка Дэвид Мелпас сообщил , что пандемия коронавируса привела к тому, что количество людей, живущих в условиях крайней бедности, значительно возросло по всему миру. Говоря об усилиях ВБ с целью поддержки беднейших стран, он сообщил: “В течение 15 месяцев, завершившихся в июне 2021 года, мы обязались привлечь 137 млрд долларов в качестве финансирования, которое поможет странам. Значительная часть этих средств — гранты, кредиты с нулевой или очень низкой процентной ставкой, чтобы помочь странам достичь лучших результатов в сфере развития. Это ключевая задача для банка”.