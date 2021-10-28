После военного переворота Всемирный банк приостановил помощь Судану
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Всемирный банк приостановил свою помощь Судану после того, как военные там устроили переворот против гражданского правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Всемирный банк приостановил выплаты по всем операциям в Судане в понедельник и прекратил обработку новых операций.
Африканский союз исключил Судан из блока из-за "неконституционного" захвата власти. США вместо этого
заблокировали финансовую помощь в размере $700 млн.
В результате военного переворота в Судане объявили чрезвычайное положение и было распущено правительство.
Напомним
Глава Всемирного банка Дэвид Мелпас сообщил , что пандемия коронавируса привела к тому, что количество людей, живущих в условиях крайней бедности, значительно возросло по всему миру. Говоря об усилиях ВБ с целью поддержки беднейших стран, он сообщил: “В течение 15 месяцев, завершившихся в июне 2021 года, мы обязались привлечь 137 млрд долларов в качестве финансирования, которое поможет странам. Значительная часть этих средств — гранты, кредиты с нулевой или очень низкой процентной ставкой, чтобы помочь странам достичь лучших результатов в сфере развития. Это ключевая задача для банка”.