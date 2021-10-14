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Глава Світового банку: пандемія підштовхнула вже майже 100 млн людей до надзвичайної бідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Пандемія коронавірусу привела до того, що кількість людей, що живуть в умовах крайньої бідності, значно зросла по всьому світу, що розвиваються потребують допомоги. Про це заявив в середу президент Світового банку (СБ) Девід Мелпас, трансляцію виступу якого вели на сайті банку передає УНН.

Цитата

“Пандемія призводить до підвищення рівня бідності по всьому світу, вона вже підштовхнула майже 100 млн осіб до надзвичайної бідності”, — сказав він. “Ми спостерігаємо рух в зворотному напрямку з точки зору розвитку”, — зазначив Мелпас. За його словами, в сфері зусиль зі зниження рівня надзвичайної бідності “прогрес відкинуто назад на роки”.

“Життєво важливо, щоб ми в зв’язку з цим змінили політику і в розвинених, і в країнах, що розвиваються, щоб зростання і інвестиції отримали більш широке поширення”, — сказав директор СБ. Він підкреслив в зв’язку з цим, що слід активізувати зусилля з метою вакцинації якомога більшого числа людей в країнах, що розвиваються.

Деталі

Говорячи про зусилля СБ з метою підтримки найбідніших країн, він повідомив: “Протягом 15 місяців, що завершилися в червні 2021 року, ми взяли на себе зобов’язання залучити 137 млрд доларів в якості фінансування, яке допоможе країнам. Значна частина цих коштів — гранти, кредити з нульовою або дуже низькою процентною ставкою з тим, щоб допомогти країнам досягти кращих результатів в сфері розвитку. Це ключове завдання для банку”.

Мелпас також зазначив, що банк може сприяти шляхом “виявлення держав, де має місце рух назад з точки зору розвитку”, і представити свої рекомендації щодо необхідних заходів.

Нагадаємо

Наприкінці вересня стало відомо, що Франція подвоїть кількість вакцин, що надаються бідним країнам.

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