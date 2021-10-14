Глава Світового банку: пандемія підштовхнула вже майже 100 млн людей до надзвичайної бідності
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Пандемія коронавірусу привела до того, що кількість людей, що живуть в умовах крайньої бідності, значно зросла по всьому світу, що розвиваються потребують допомоги. Про це заявив в середу президент Світового банку (СБ) Девід Мелпас, трансляцію виступу якого вели на сайті банку передає УНН.
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“Пандемія призводить до підвищення рівня бідності по всьому світу, вона вже підштовхнула майже 100 млн осіб до надзвичайної бідності”, — сказав він. “Ми спостерігаємо рух в зворотному напрямку з точки зору розвитку”, — зазначив Мелпас. За його словами, в сфері зусиль зі зниження рівня надзвичайної бідності “прогрес відкинуто назад на роки”.
“Життєво важливо, щоб ми в зв’язку з цим змінили політику і в розвинених, і в країнах, що розвиваються, щоб зростання і інвестиції отримали більш широке поширення”, — сказав директор СБ. Він підкреслив в зв’язку з цим, що слід активізувати зусилля з метою вакцинації якомога більшого числа людей в країнах, що розвиваються.
Деталі
Говорячи про зусилля СБ з метою підтримки найбідніших країн, він повідомив: “Протягом 15 місяців, що завершилися в червні 2021 року, ми взяли на себе зобов’язання залучити 137 млрд доларів в якості фінансування, яке допоможе країнам. Значна частина цих коштів — гранти, кредити з нульовою або дуже низькою процентною ставкою з тим, щоб допомогти країнам досягти кращих результатів в сфері розвитку. Це ключове завдання для банку”.
Мелпас також зазначив, що банк може сприяти шляхом “виявлення держав, де має місце рух назад з точки зору розвитку”, і представити свої рекомендації щодо необхідних заходів.
Нагадаємо
Наприкінці вересня стало відомо, що Франція подвоїть кількість вакцин, що надаються бідним країнам.