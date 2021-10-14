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Глава Всемирного банка: пандемия подтолкнула уже почти 100 млн людей к чрезвычайной бедности

Киев  •  УНН

 • 20396 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Пандемия коронавируса привела к тому, что количество людей, живущих в условиях крайней бедности, значительно возросло по всему миру развивающихся нуждаются в помощи. Об этом заявил в среду президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мелпас, трансляцию выступления которого вели на сайте банка передает УНН.

Цитата

"Пандемия приводит к повышению уровня бедности по всему миру, она уже подтолкнула почти 100 млн человек к чрезвычайной бедности", - сказал он. "Мы наблюдаем движение в обратном направлении с точки зрения развития", - отметил Мелпас. По его словам, в сфере усилий по снижению уровня чрезвычайной бедности "прогресс отброшено назад на годы".

"Жизненно важно, чтобы мы в связи с этим изменили политику и в развитых, и в развивающихся странах, чтобы рост и инвестиции получили более широкое распространение", - сказал директор ВБ. Он подчеркнул в связи с этим, что следует активизировать усилия с целью вакцинации можно большего числа людей в развивающихся странах.

Детали

Говоря об усилиях ВБ с целью поддержки беднейших стран, он сообщил: "В течение 15 месяцев, завершившихся в июне 2021, мы взяли на себя обязательства привлечь 137 млрд долларов в качестве финансирования, которое поможет странам. Значительная часть этих средств - гранты, кредиты с нулевой или очень низкой процентной ставкой с тем, чтобы помочь странам достичь лучших результатов в области развития. Это ключевая задача для банка".

Мелпас также отметил, что банк может способствовать путем "выявления стран, где имеет место движение назад с точки зрения развития", и представить свои рекомендации относительно необходимых мер.

Напомним

В конце сентября стало известно, что Франция удвоит количество вакцин, предоставляемых бедным странам.

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