Франція подвоїть кількість вакцин, що надаються бідним країнам

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За даними агентства, всього Франція “передасть 120 млн доз, що в два рази більше раніше обіцяного”.

“Несправедливість полягає в тому, що темпи вакцинації на інших континентах дуже низькі, — цитує агентство слова Макрона, який звернувся до учасників благодійного концерту. — В Африці вакциновані лише 3% населення”.

“Франція зобов’язується подвоїти кількість доз”, — додав він.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав виробників вакцин усього світу “прийти і працювати в Індії”.