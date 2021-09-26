Франція подвоїть кількість вакцин, що надаються бідним країнам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Франція передасть в два рази більше вакцин бідним країнам, ніж обіцяла раніше. Про це в суботу повідомило Agence France-Presse з посиланням на президента країни Еммануеля Макрона, передає УНН.
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За даними агентства, всього Франція “передасть 120 млн доз, що в два рази більше раніше обіцяного”.
“Несправедливість полягає в тому, що темпи вакцинації на інших континентах дуже низькі, — цитує агентство слова Макрона, який звернувся до учасників благодійного концерту. — В Африці вакциновані лише 3% населення”.
“Франція зобов’язується подвоїти кількість доз”, — додав він.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав виробників вакцин усього світу “прийти і працювати в Індії”.