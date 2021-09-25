Прем'єр-міністр Моді закликав виробників вакцин усього світу "прийти і працювати в Індії"

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“Приходьте, робіть вакцини в Індії. Сьогодні я запрошую всіх виробників вакцин з усього світу працювати над вакцинами в Індії. Коли Індія зростає, зростає і світ. Коли Індія реформується, світ трансформується”, — сказав прем’єр-міністр Моді.

Деталі

Він додав, що Індія, як найбільший виробник вакцин, розуміє свою відповідальність і відновила експорт вакцин проти COVID-19.

Доповнення

Індія в жовтні відновить експорт вакцин проти коронавірусу. Пріоритет віддадуть глобальній платформі обміну COVAX і сусіднім країнам у міру зростання поставок. Індія, яка є найбільшим в світі виробником вакцин, припинила експорт в квітні, щоб вакцинувати своїх громадян на тлі сплеску захворювання.

З тих пір щомісячний випуск вакцини від коронавірусу в країні збільшився більш ніж удвічі. В наступному місяці він повинен збільшитися в чотири рази і досягне 300 мільйонів доз. Крім того, загальний обсяг виробництва може перевищити один мільярд доз.