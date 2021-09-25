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Премьер-министр Моди призвал производителей вакцин всего мира "прийти и работать в Индии"

Премьер-министр Моди призвал производителей вакцин всего мира "прийти и работать в Индии"

Киев  •  УНН

 • 26342 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в субботу в Нью-Йорке, где пригласил “всех производителей вакцин по всему миру работать над вакцинами в Индии”, передает УНН.

Цитата

“Приходите, делайте вакцины в Индии. Сегодня я приглашаю всех производителей вакцин по всему миру работать над вакцинами в Индии. Когда Индия растет, растет и мир. Когда Индия реформируется, мир трансформируется”, — сказал премьер-министр Моди.

Детали

Он добавил, что Индия, как крупнейший производитель вакцин, понимает свою ответственность и возобновила экспорт вакцин против COVID-19.

Дополнение

Индия в октябре возобновит экспорт вакцин против коронавируса. Приоритет отдадут глобальной платформе обмена COVAX и соседним странам по мере роста поставок. Индия, которая является крупнейшим в мире производителем вакцин, прекратила экспорт в апреле, чтобы вакцинировать своих граждан на фоне всплеска заболевания.

С тех пор ежемесячный выпуск вакцины от коронавируса в стране увеличился более чем вдвое. В следующем месяце он должен увеличиться в четыре раза и достигнет 300 млн доз. Кроме того, общий объем производства может превысить один миллиард доз.

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