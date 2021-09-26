Франция удвоит количество вакцин, предоставляемых бедным странам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Франция передаст в два раза больше вакцин бедным странам, чем обещала ранее. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на президента страны Эммануэля Макрона, передает УНН.
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По данным агентства, всего Франция "передаст 120 млн доз, что в два раза больше ранее обещанного".
"Несправедливость заключается в том, что темпы вакцинации на других континентах очень низкие, - цитирует агентство слова Макрона, который обратился к участникам благотворительного концерта. - В Африке вакцинированы лишь 3% населения".
"Франция обязуется удвоить количество доз", - добавил он.
Напомним
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал производителей вакцин всего мира "прийти и работать в Индии".