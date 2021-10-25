Прем'єр Судану закликав громадян країни вийти на мирні протести

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 8214 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 64372 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 115482 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 100383 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 109274 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 82876 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 72452 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 158186 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86849 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 256465 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 33677 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 30402 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 28820 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 35026 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 16929 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 123076 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 158200 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 256479 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 427836 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 416688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 25601 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 31401 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 32072 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 33409 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 83279 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Прем'єр Судану закликав громадян країни вийти на мирні протести

Київ • УНН

 • 21807 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Судану Абдулла Хамдук попросив громадян країни вийти на вулиці з мирними протестами у відповідь на спробу військового перевороту. Про це повідомило Міністерство культури та інформації Судану в Facebook, пише УНН.

Прем'єр Судану закликав громадян країни вийти на мирні протести

Деталі

“Хамдук... просить суданців зберігати мир і окупувати вулиці, щоб захистити свою революцію”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, військові утримують прем’єр-міністра всередині його будинку і намагаються змусити його публічно підтримати переворот. Агентство Reuters пізніше повідомило, що після відмови прем’єра його відвезли в невідомому напрямку.

Міністерство також підтвердило, що заколотники затримали кількох цивільних членів Суверенної ради Судану і міністрів перехідного уряду, їхнє місцезнаходження невідоме.

Раніше

Раніше телеканал Al Hadath з посиланням на джерела і Al Arabiya повідомили, що затримані щонайменше чотири міністри з уряду Хамдука (в тому числі міністри промисловості і зв’язку), а також представник правлячої в країні Суверенної ради та губернатор Хартума. За інформацією Reuters, затримання проводили люди у військовій формі без розпізнавальних знаків.

Тим часом, у столиці країни відключили інтернет-послуги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07