Прем'єр Судану закликав громадян країни вийти на мирні протести

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“Хамдук... просить суданців зберігати мир і окупувати вулиці, щоб захистити свою революцію”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, військові утримують прем’єр-міністра всередині його будинку і намагаються змусити його публічно підтримати переворот. Агентство Reuters пізніше повідомило, що після відмови прем’єра його відвезли в невідомому напрямку.

Міністерство також підтвердило, що заколотники затримали кількох цивільних членів Суверенної ради Судану і міністрів перехідного уряду, їхнє місцезнаходження невідоме.

Раніше

Раніше телеканал Al Hadath з посиланням на джерела і Al Arabiya повідомили, що затримані щонайменше чотири міністри з уряду Хамдука (в тому числі міністри промисловості і зв’язку), а також представник правлячої в країні Суверенної ради та губернатор Хартума. За інформацією Reuters, затримання проводили люди у військовій формі без розпізнавальних знаків.

Тим часом, у столиці країни відключили інтернет-послуги.