Премьер Судана призвал граждан страны выйти на мирные протесты

Детали

“Хамдук... просит суданцев сохранять мир и оккупировать улицы, чтобы защитить свою революцию”, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, военные удерживают премьер-министра внутри его дома и пытаются заставить его публично поддержать переворот. Агентство Reuters позже сообщило, что после отказа премьера его увезли в неизвестном направлении.

Министерство также подтвердило, что мятежники задержали нескольких гражданских членов Суверенного совета Судана и министров переходного правительства, их местонахождение неизвестно.

Ранее

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на источники и Al Arabiya сообщили, что задержаны по меньшей мере четыре министра из правительства Хамдука (в том числе министры промышленности и связи), а также представитель правящего в стране Суверенного совета и губернатор Хартума. По информации Reuters, задержания проводили люди в военной форме без опознавательных знаков.

Тем временем, в столице страны отключили интернет-услуги.