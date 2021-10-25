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У столиці Судану відключили інтернет-послуги після повідомлень про можливий переворот

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Інтернет-послуги були відключені в столиці Судану Хартумі рано вранці в понеділок після повідомлень про арешт кількох міністрів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

У столиці Судану відключили інтернет-послуги після повідомлень про можливий переворот

Деталі

Відзначається, що збройні сили заарештували кількох представників керівництва Судану, а відома продемократична група закликала суданців вийти на вулиці, щоб протистояти військовому перевороту.

Так, солдати заарештували більшість членів кабінету міністрів Судану та велику кількість лідерів провладнї партії у понеділок під час ймовірного військового перевороту, повідомили три політичних джерела виданню.

Що було раніше

Четверо міністрів, а також чиновники високого рангу з штату Хартум були заарештовані в Судані. Серед затриманих - міністри зв'язку, інформації, фінансів, промисловості. Затримано також губернатора Хартума і одного з представників правлячої в країні Суверенної ради. Арешти тривають.

Також військові оточили будинок прем'єр-міністра Судану Абдалли Хамдука. Він, за повідомленнями, поміщений під домашній арешт.

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